В номинациях на премию «Глобальная энергия» — впервые четыре женщины

Ассоциация «Глобальная энергия» завершила формирование лонг-листа на 2020–2021 годы. Как сообщает ассоциация, в списке заявок — 106 номинаций. 45 из них касаются работ в сфере альтернативной энергетики, 34 — традиционной, 27 — новых способов получения энергии, а также (впервые) направления «менеджмент».

«Это созвучно трендам в глобальной энергетике, где, согласно базовому прогнозу Мирового энергетического агентства, бум возобновляемых источников в богатых странах в ближайшем десятилетии будет все же сопряжен с растущим спросом на ископаемое топливо со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона»,— отмечает ассоциация.

Напомним, ассоциация вручает одноименную премию за выдающиеся достижения в исследованиях в сфере энергетики, ее штаб-квартира расположена в Москве. Члены ассоциации — «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «Россети ФСК ЕЭС», ее президент — Сергей Брилев.

Шорт-лист премии будет составлен независимыми экспертами из 15 заявок, получивших наивысший средний балл в одной из трех номинаций. Далее шорт-лист рассмотрят члены международного комитета из 20 крупных ученых, представляющих 14 стран, он соберется на заседание в дни проведения Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани 6–7 сентября 2021 года (в 2020 году комитет заседал в Калуге). Непосредственно вручение наград за 2021 год состоится в рамках Российской энергетической недели в Москве (13–15 октября 2021 года). Отложенное «Глобальной энергией» вручение премий за 2020 год в связи с пандемией состоится в рамках сессии «Глобальной энергии» на Петербургском международном экономическом форуме 2–5 июня (организатор ПМЭФ — фонд «Росконгресс»).

В лонг-листе представлены 36 стран, что в три раза выше, чем в 2019 году (12 стран) и в 1,8 раза выше, чем в 2020 году (20 стран). Рост географии достигнут путем популяризации премии, в том числе на площадке Мирового энергетического совета в Лондоне, сообщает ассоциация. В списке 2021 года — ученые не только из государств «золотого миллиарда» (Северная Америка и Западная Европа), но и представления и кандидаты из стран Восточной Европы (Венгрия и Латвия), Ближнего Востока и Африки (Алжир, Буркина-Фасо, Гана, Гамбия, Египет, Зимбабве, Иордания, Камерун, Мадагаскар, Нигерия), Латинской Америки (Мексика и Уругвай). «Глобальная энергия» заявляет, что не ослабляла академические стандарты в процедуре. Впервые в истории премии среди кандидатов — сразу четыре женщины (из Казахстана, Индии, Зимбабве и США). Больше всего заявок 2021 года из России и США (по 21), далее следуют Япония (пять), Канада и Великобритания (по четыре номинации).

Отдел экономики