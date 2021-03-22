Минспорт предложил наказывать штрафами до 1 млн рублей за манипуляции в спорте

Министерство спорта России разработало проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Документ, подготовленный в рамках выполнения обязательств государства—участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, предусматривает штрафы за манипуляции в спорте.

«Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований (манипулирования спортивными соревнованиями) и борьбе с ним, если оно не содержит уголовно наказуемого деяния)»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Для граждан проектом предусмотрен штраф 50–70 тыс. руб; для должностных лиц — 100–150 тыс. руб, для должностных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 150–200 тыс. руб., для юридических лиц 0,5–1 млн руб.

Конвенцию Совета Европы против манипуляций спортивными соревнованиями Россия подписала еще в 2014 году. Ратифицировали документ пока только пять стран, России в их числе нет.