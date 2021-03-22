На Кубани возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Туапсе

В Туапсинском районе возбуждены уголовные дела о загрязнении вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ) и о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ), сообщила прокуратура Краснодарского края. Надзорное ведомство установило, что МУП «ЖКХ города Туапсе» допускает сброс неочищенных стоков в реку Туапсе в селе Кривенковское.

По данным прокуратуры, очистные сооружения канализации села Кривенковское разрушены и находятся в нерабочем состоянии, хозяйственно-фекальные стоки не очищаются, а напрямую через аварийный выпуск сбрасываются на грунт, а затем стекают в реку Туапсе. В воде в месте сброса стоков обнаружены химические вещества в концентрациях, многократно превышающих предельно-допустимые значения, также вода оказалась загрязнена бактериями, а почва вокруг – азотом, натрием, цинком и медью. Ущерб, нанесенный реке Туапсе и почве, оценен более чем в миллион рублей.

Анна Перова, Краснодар