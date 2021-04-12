Сегодня исполняется 58 лет министру финансов Антону Силуанову

Его поздравляет научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин:

— Уважаемый Антон Германович! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения. Выдающийся государственный деятель и экономист, Вы много сделали и еще больше сделаете для доведения бюджетной и налоговой политики России до лучших мировых стандартов. Ваша огромная творческая энергия, глубокие научные знания в области экономики, умение отстаивать интересы государства и профессионализм высоко востребованы нашей страной. Желаю Вам неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья Вам и Вашим близким.

Сегодня исполняется 46 лет гендиректору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

— Дорогой Кирилл Александрович! Ваш неограниченный потенциал личностного роста вызывает большое уважение, а уникальные способности выстраивать международные контакты с партнерами очевидно помогают привлекать инвестиции в экономику регионов и России в целом. Сегодня Ваши усилия направлены на спасение жизни людей по всему миру. РФПИ создает и масштабирует прорывные российские решения в области борьбы с коронавирусной инфекцией, включая тесты, лекарственные препараты и, конечно же, одну из самых безопасных и эффективных в мире вакцин — «Спутник V». Желаю Вам энергии, внутренней силы и крепкого здоровья!

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