Секреты НАТО утекли в парламент

В Черногории разгорается громкий скандал, который может иметь серьезные последствия для недавно вступившей в НАТО страны. Новый директор главной черногорской спецслужбы — Агентства национальной безопасности Деян Вукшич раскрыл в парламенте имена двух сотрудников этого ведомства, имена их натовских коллег, а также детали их совместной операции, направленной, по некоторым данным, против российской разведки. Оппозиция требует не просто отставки главы спецслужбы, но и привлечения его к уголовной ответственности за разглашение гостайны. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Скандал разразился в конце минувшей недели, когда на слушания в парламентский комитет по безопасности были приглашены вице-премьер, координатор силовых ведомств Дритан Абазович и глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Деян Вукшич. Им предстояло объяснить сомнительные контакты черногорского вице-премьера и других чиновников с гражданином США и Сербии Стеваном Симияновичем, который провел в адриатической республике несколько месяцев, ложно представляясь сотрудником американского Госдепа, за что был арестован, но быстро отпущен, после чего беспрепятственно покинул страну.

Однако вместо расследования истории со лжедипломатом слушания обернулись серьезным скандалом. В доставленных членам комитета материалах глава АНБ привел имена двух сотрудников этой службы, а также двух их коллег из спецслужб НАТО. Кроме того, Деян Вукшич изложил детали проводимых ими секретных операций.

По данным влиятельного черногорского сайта Antena M , в материалах названы имена и должности двух сотрудников ЦРУ, которые вместе с коллегами из АНБ занимались «активностью в стране и регионе российских разведслужб».

Через 20 минут после начала слушаний инициировавший их член комитета по безопасности, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Рашко Коневич потребовал их немедленного прекращения. «Разведданные какого-либо члена НАТО не могут быть предоставлены депутатам,— заявил он.— Подозреваю, что это сделано преднамеренно». Согласно черногорским законам, доступ к подобной информации имеют только три высших должностных лица — президент, премьер и спикер парламента.

Председатель парламентского комитета по безопасности Милан Кнежевич попытался смягчить скандал, объявив, что это всего лишь «случайный инцидент». Не драматизировать ситуацию призвал и вице-премьер Дритан Абазович. Он согласился лишь, что разглашением секретных сведений глава АНБ допустил ошибку, и пообещал переговорить с ним.

Однако оппозиция спокойствия новых властей не разделяет и требует не только отставки Деяна Вукшича, но и привлечения его к уголовной ответственности за разглашение гостайны.

«Директор АНБ должен немедленно подать в отставку, ибо нанес огромный ущерб агентству и государству»,— заявил председатель Социал-демократической партии Рашко Коневич.

Бывший лидер Либерального союза Миодраг Живкович призвал прокуратуру начать расследование против главы АНБ, напомнив, что закон предусматривает за разглашение секретных сведений до 10 лет тюрьмы. А один из лидеров пропрезидентской Демпартии социалистов, бывший министр обороны Предраг Бошкович твердо пообещал, что «его партия добьется, чтобы государство довело это дело до конца».

Скандал может иметь для Черногории серьезные международные последствия как для члена НАТО.

«В альянсе могут и не выражать открыто недовольство случившимся, а просто перекрыть Черногории доступ к секретной натовской информации. Тем более что вопросы к новым властям республики по темам безопасности у наших партнеров возникали и раньше»,— сообщил “Ъ” источник, близкий к администрации черногорского президента.

Один из вопросов был связан с назначением главой парламентского комитета по безопасности и автоматически членом Совета национальной безопасности страны Милана Кнежевича, который является одним из лидеров считающегося просербским и пророссийским Демократического фронта. Затем в руководство Отдела безопасности Минобороны был включен офицер, пойманный пару лет назад с поличным на учениях НАТО в Польше, когда он копировал на флешку секретные материалы, за что был немедленно уволен с натовской службы.

Вопросы у натовских партнеров Подгорицы вызвало и назначение директором главной спецслужбы Деяна Вукшича. Адвокат, никогда не работавший в спецслужбах, он часто представлял в судах интересы российских клиентов, а также людей, причисляемых к лидерам одной из региональных ОПГ. Кроме того, Деян Вукшич активно занимался политикой и был лидером Демфронта в городе Котор, что, согласно черногорскому закону об АНБ, непозволительно.

Недавно Черногорию посетила инспекция НАТО. Миссия была строго засекречена. Но согласно просочившейся в СМИ информации, занимались они как раз перечисленными выше недавними назначениями. Теперь к озабоченностям НАТО наверняка добавится еще одна — связанная со скандалом с главой черногорского АНБ.