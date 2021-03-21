Испания вернула осужденного

Из Испании самолетом в Москву доставлен 59-летний экс-начальник управления дорог «Волга», экс-председатель Чебоксарского горсобрания депутатов Сергей Гаврилов. Генпрокуратура РФ добивалась выдачи скрывшегося в сентябре 2015 года господина Гаврилова в связи с уже вступившим в законную силу заочным приговором Ленинского райсуда Чебоксар. Тогда он был признан виновным в пособничестве в мошенническом хищении крупных сумм, выделенных из бюджета на ремонт дорог.

Объявленного в январе 2016 года по поручению Генпрокуратуры РФ в международный розыск Сергея Гаврилова правоохранительные органы задержали в Испании в мае 2019 года. Предполагалось, что его экстрадируют в Россию в 2020 году: в октябре прошлого года Совет министров Королевства Испания удовлетворил соответствующий запрос Генпрокуратуры России, однако в ситуацию вмешалась пандемия коронавируса. В итоге Сергея Гаврилова удалось вернуть лишь сейчас.

Доставленный в Россию беглец пока отказывается от сотрудничества со следствием и своей вины не признает.

Как рассказал “Ъ” старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич, самолет с экстрадированным из Испании Сергеем Гавриловым приземлился в московском аэропорту в 19:00 20 марта 2021 года. После этого его препроводили в следственный изолятор, откуда вскоре этапируют в Чувашию.

«В отношении Сергея Гаврилова уже имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор Ленинского райсуда Чебоксар, вынесенный в сентябре 2015 года. Он также является подсудимым по находящемуся сейчас на рассмотрении в Ядринском райсуде Чувашии уголовному делу, по которому обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Так что Сергею Гаврилову, прежде чем отправиться в колонию отбывать назначенный приговор, придется выслушать новое судебное решение»,— отметил Алексей Якушевич.

Находившийся под домашним арестом Сергей Гаврилов сбежал накануне вынесения судебного решения. 16 сентября 2015 года Ленинский райсуд Чебоксар заочно признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), назначив четыре года колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб.

29 октября 2015 года законность приговора райсуда признал Верховный суд Чувашии, отклонивший апелляционную жалобу адвоката осужденного.

Как установил суд, Сергей Гаврилов, будучи начальником управления дорог «Волга», в 2012 году получил 11,5 млн руб. от директора ОАО «Чувашавтодор» для передачи жителю Москвы Кириллу Спицыну, который сфальсифицировал результаты аукциона на право заключения госконтракта.

Помимо этого, как установил суд, Сергей Гаврилов в 2013 году незаконно заключил госконтракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна "Сызранская"» на ремонт находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Волга» трех участков дорог в Чувашии и Ульяновской области общей стоимостью 106,6 млн руб.

К моменту заключения госконтрактов Сергеем Гавриловым данные участки дорог уже находились на трехгодичном гарантийном обслуживании ОАО «Дорисс» и ООО «Мордовдор-строй» по ранее заключенным с ними госконтрактам, и никаких дополнительных контрактов на их ремонт не требовалось, однако Сергей Гаврилов из корыстной заинтересованности контракты с «Воддорстроем» и колонной «Сызранская» заключил. В результате этим двум компаниям были выплачены крупные суммы.

Примечательно, что Кирилл Спицын также сбежал от правосудия за границу. Однако позже одумался и вернулся, он уже отбыл назначенное судом наказание.

Пока правоохранительные органы вели международный розыск сбежавшего Сергея Гаврилова, в Чувашии на него завели новое уголовное дело, которое находится сейчас на рассмотрении в Ядринском райсуде Чувашии. По нему Сергею Гаврилову инкриминируется нанесение ущерба на 3,823 млн руб.

Согласно материалам дела, господин Гаврилов заключил в 2012 году незаконный договор с ГУП Чувашской Республики «Республиканское управление капитального строительства» на дорожно-строительные работы, по которому субподрядная фирма ООО СПФ «ДОРСтрой Ремонт» с сентября 2012 года по март 2013 года провела строительно-монтажные и земляные работы на принадлежащих ООО «СП "Стрелецкое"» земельных участках.

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах Чувашии, господин Гаврилов после бегства за границу путешествовал по Европе, весной 2019 года он оказался в Испании, в которой у него еще до бегства была приобретена недвижимость.

Испанские правоохранители в мае 2019 года произвели его официальное задержание в связи с международным розыском. Сергей Гаврилов рассчитывал, что Испания его не выдаст России. По некоторым данным, он даже хотел запросить политическое убежище в этой стране. Получить комментарии у адвоката Сергея Гаврилова не удалось.

Олег Ерусланов, Чебоксары