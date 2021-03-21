В Северной Америке произошло слияние железнодорожных операторов на $29 млрд

Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway покупает своего американского конкурента Kansas City Southern, компании объявили об этом в воскресенье. Сумма сделки составляет $29 млрд с учетом долгов Kansas City Southern, это крупнейшее слияние на рынке с начала года. Акционеры Kansas City Southern получат за акцию 0,489 акции Canadian Pacific и $90 наличными, премия в сравнении с ценой акций компании при закрытии торгов в пятницу составляет 23%.

Canadian Pacific Railway управляет несколькими трансконтинентальными железными дорогами на юге Канады и севере США, соединяющими побережья Атлантического и Тихого океанов. Компания является вторым по величине железнодорожным оператором в Канаде после Canadian National Railway, ее капитализация составляет $50,6 млрд. Kansas City Southern объединяет города на севере Мексики с южными и центральными американскими штатами, более половины выручки компании приходится на рейсы в Мексику или обратно.

Сделку еще должен одобрить американский железнодорожный регулятор. После слияния Canadian Pacific Railway станет единственной компанией, управляющей железными дорогами во всех частях Северной Америки — в Канаде, США и Мексике. Годовая выручка объединенной компании должна составить $8,7 млрд, она будет управлять почти 32,2 тыс. км железных дорог.

Яна Рождественская