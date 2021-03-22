И пусть никто не уйдет без подарка

Прошедшая светская неделя была неделей подарков. Например, бизнесмен Леонард Блаватник подарил рояль Yamaha Еврейскому религиозно-культурному центру в Жуковке. Строго говоря, рояль был подарен примерно полгода назад. Все это время он стоял в Жуковке и молчал. Наконец, в жизни рояля появился Денис Мацуев. Именно он в прошлый понедельник дал в общинном центре небольшой концерт, представив инструмент местному обществу. Среди гостей были Дмитрий Пумпянский, Марина Блудян, Ольга Есиповская, Нелли Кобзон, Миранда Мирианашвили и Леонид Огарев, Марианна Максимовская и Василий Борисов. При этом концерт господина Мацуева приурочили к благотворительному собранию еврейского делового клуба Solomon.help. Так что перед собравшимися выступили и раввин Александр Борода, и сооснователь клуба Денис Гуревич. Каждый говорил о своем, но оба сошлись на том, что скоро Песах. «Логично, что именно перед Песахом у нас выступает музыкант с такой фамилией»,— пошутил после них ведущий вечера. К чести зала, ответом ему была гробовая тишина.

На следующий вечер в «Манеже» газета The Art Newspaper Russia при поддержке ювелирного бренда Mercury дарила статуэтки скрещенных Спасской башни и Биг-Бена тем, кто оказался лучшим в современном искусстве за прошлый год. Режиссером праздничной церемонии был худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович. Надо сказать, что прошлогодняя церемония стала последним светским событием перед всеобщим карантином: тогда группа «Хадн дадн» исполнила резко набиравшую актуальность песню «Мы сегодня дома», потом погас свет, и все закончилось. В этот раз декорация являла собой корабль — не исключено, что «Титаник», поскольку на палубе играл оркестр, а нос судна рассекал высокие бурные волны. Ну и действительно, ничто так не заставляло верить в победу жизни в минувшем году, как «Музей года» (петербургский ЦВЗ «Манеж» и его директор Павел Пригара), «Выставка года» («Мы храним наши белые сны» в «Гараже») и самый культурный светский выезд на Русь в рамках фестиваля «Арт-овраг» в Выксе. Его инициаторы Ирина и Анатолий Седых получили награду в номинации «Личный вклад».

Днем позже сорокалетие отмечал важнейший из московских светских продюсеров Михаил Друян — и тут метель подарков на глазах превращалась в сугроб. Спустя пару дней он в очередной раз подтвердил свой титул, устроив день рождения владелицы «Золотой балки» Снежаны Георгиевой в особняке на Волхонке. Там у господина Друяна получилось ровно то, что заказывали: грандиозный и элегантный вечер с элементами душевности. Себе же он организовал праздник будто бы более скромный: гости получали приглашение в Центр документального кино на просмотр «Любовного настроения» Вонга Карвая. Надо сказать, у господина Друяна есть привычка устраивать в декабре кинопоказы — что-то вроде новогодних корпоративов. Но для них он всегда выбирает фильмы веселые и чаще всего очень новые. А тут такая лирика из 2000 года о неслучившемся романе. Самые опытные гости предпочли фильм еще раз не пересматривать. Например, Рената Литвинова, Зинаида Пронченко, Юлия Скворцова, Сати Спивакова, Наталья Максимова остались в фойе и прекрасно успели обсудить творческие планы. Как только кино закончилось и разнеженные душами зрители присоединились к остальным, заиграла громкая музыка, официанты понесли коробочки с лапшой — все завертелось, и оставалось лишь энергично позировать для полароидных снимков и снимать на телефоны, как задувает свечи на торте именинник.

Также на прошлой неделе окончательно выяснилось, что в новой светской реальности и очень даже солидные гости готовы посещать гастрономические ужины от алкогольных брендов, в случае если они блистательно организованы. Именно так было с ужином от виски The Macallan. В «Цехе Белого» труднодоступного «Винзавода» Владимир Познер сидел бок о бок с Тиной Канделаки, Кирилл Серебренников — с Алёной Долецкой, Аркадий Новиков — с Александром Раппопортом, а Олег Байбаков — с Полиной Аскери. Подарком собравшимся было «путешествие в Лондон». Во всяком случае, организаторы приложили массу усилий, чтобы с помощью видеомэппинга, красной телефонной будки и картофельных спиралей с черной икрой — стилизованных fish & chips — отправить москвичей в недоступный пока туман Лондона. Гости, впрочем, не так обращали внимание на спецэффекты, сколько общались друг с другом, и дегустация все более высокоградусных напитков этому лишь способствовала.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”