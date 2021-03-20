Оперный певец Евгений Нестеренко умер от последствий COVID-19

Советский и российский оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко умер в Вене в возрасте 83 лет, сообщило посольство РФ в Австрии. Как уточнила ТАСС генеральный директор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, получившая письмо от семьи певца, господин Нестеренко умер после госпитализации с тяжелой формой коронавируса COVID-19.

«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время»,— говорится в письме семьи певца.

Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года в Москве. В 1965 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год был солистом Большого театра. Также выступал в «Метрополитен-опера»,«Ла Скала»,«Ковент-Гарден» и Венской государственной опере. В последние годы жил преимущественно в Вене.