Володин: «Умное голосование» направлено на вмешательство во внутренние дела России

Так называемое «Умное голосование» не направлено на решение вопросов и проблем россиян, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в основе проекта — желание попасть во власть.

«Кроме всего надо учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей, на мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы»,— сообщил господин Володин. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела России, отметил он.

«Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти»,— сказал председатель Госдумы.

Напомним, перед Единым днем голосования в 2019 году на сайте «Умного голосования» избиратель мог получить рекомендацию, какого оппозиционного кандидата поддержать для максимально эффективного консолидированного голосования в своем округе. Технология «Умного голосования» была предложена после того, как ряду кандидатов от оппозиции было отказано в регистрации.

Подробнее о технологии читайте в публикации “Ъ” «На выборы провожают по уму».