«Когда выручка равна нулю, арендатор должен платить ноль»

О последствиях локдауна и трудностях переговоров с арендодателями в интервью “Ъ” рассказал директор по развитию хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.

— Как на вашем бизнесе сказались пандемия и локдаун весны 2020 года?

— Во время локдауна почти все наши магазины были закрыты. Несмотря на взрывной рост онлайн-продаж в эти месяцы, мы потеряли до 90% выручки. Было очень нервно и тревожно.

— Платили ли вы арендную плату тогда?

— Именно во время локдауна не платили: было не из чего. Позднее уже договаривались.

— Вы просили о снижении арендной платы?

— Обычно мы платили часть арендной платы за время локдауна и одновременно получали скидки по аренде на осенние месяцы. Надо отметить, что наши арендодатели в основном профессиональные торгово-развлекательные центры с грамотным управлением. Они заинтересованы в долгосрочных отношениях с арендаторами.

— На сколько они соглашались снизить плату для ваших магазинов?

— Снижали по-разному, от 50% до 100%.

— Со всеми ли удалось договориться?

— У нас сейчас проходят три судебных спора в разных городах. Например, один региональный ТЦ решил, что может магазин выселить на основании одного из наших писем. В середине марта 2020 года мы написали письма во все ТЦ, что ситуация видится плохой, как она будет дальше развиваться, неизвестно, но если все станет совсем ужасно, то нам будет не с чего платить аренду и, возможно, придется закрыть магазин. Как добропорядочные партнеры, мы решили проинформировать арендодателя.

Этот ТЦ в ответ предложил нам расторгнуть договор, но мы отказались. Они попытались расторгнуть его через суд, но проиграли в двух инстанциях. Еще по двум магазинам суд только будет.

— Можете рассказать о предстоящих судебных процессах?

— Самый наш неприятный кейс — судебная тяжба с бизнес-центром «Вернадский» в Москве. У нас в этом здании 18 лет работал магазин «Иголочка». Арендодатель (KR Properties), принадлежащий миллиардеру Александру Клячину, требует оплатить 100% аренды за период локдауна и с июня не дает нам забрать товар и оборудование, поэтому мы подали иск. Мы предлагали разные варианты, но они не пошли ни на какие встречные шаги, хотели получить сразу всю сумму и говорили, что нам никто не мешал использовать помещение, хотя был локдаун. Суд начался, но пока решений нет.

Еще одна судебная история связана с тем, что договор уже закончился, но остался спор по сумме арендной платы за время локдауна. Мы обсуждали скидку в 70%, что для нас в любом случае убыток, так как тогда выручки не было. Но договориться не получилось, и теперь суд должен как-то решить вопрос. Сейчас у многих арендаторов идут споры с ТЦ — пандемия вызвала шквал судебных разбирательств и пересмотров условий аренды.

— Помогло ли спасти бизнес закрепление отсрочки на оплату аренды и права арендаторов просить о снижении суммы?

— Мне кажется, что власти зря не разрешили четко и однозначно разрывать договор всем, кто не договорился по аренде. Это спасло бы очень много бизнесов. С другой стороны, помощь кредитами (на зарплаты сотрудникам и на системообразующие компании) была большая и очень вовремя.

— По вашему мнению, вправе ли арендатор просить об уменьшении арендной платы на 100% за период локдауна?

— Да, я считаю, что в момент, когда выручка равна нулю, арендатор должен платить ноль аренды. Но может потом оплатить коммуналку.

Интервью взяла Анна Занина