NASA провело успешные испытания самой мощной ракеты в мире

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило об успешном проведении испытания центрального ракетного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Испытания проводились в космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. Как отмечается в пресс-релизе NASA, «четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который NASA когда-либо строило — центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS,— работали на протяжении 8 минут 19 секунд».

SLS — сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. Проведенные испытания — один из этапов подготовки к миссии Artemis 1, в рамках которого к концу 2021 года планируется отправить в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю беспилотный космический корабль «Орион». Продолжением станет отправка на Луну пилотируемой миссии Artemis 2 в 2023 году, а затем планируется высадка на Луну в 2024 году в рамках миссии Artemis 3. Грузоподъемность ракеты составляет 95 тонн с возможностью увеличения груза, выводимого на опорную орбиту, до 130 тонн.

Об американских планах по освоению ресурсов спутника Земли без участия России читайте в материале “Ъ” «Лунопожатие крепкое».

Алена Миклашевская