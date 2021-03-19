Обновленный Jaguar XF будет стоить от 4,4 млн рублей

Компания Jaguar назвала стоимость обновленного седана XF, который появится на российском рынке в 2021 году.

Автомобиль отличается новыми фарами и фонарями, переработанной решеткой радиатора и капотом, иными бамперами. Салон переработан полностью — установлена новая мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым тачскрином и расширенным функционалом и обновлена 12,3-дюймовая панель приборов.

Кроме прочего руль получил сенсорные кнопки, на центральной консоли появился тачскрин, круглый селектор автоматической коробки передач заменен джойстиком, обновлены сиденья. Также у XF переработаны дверные карты, появилось зеркало заднего вида со встроенным экраном расширен список опций.

На российском рынке Jaguar XF будет представлен только седаном, который получит только 199-сильный 2-литровый дизель в сочетании с задним приводом и 249-сильный 2-литровый бензиновый мотор без гибридной составляющей вместе с полным приводом. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В России модель предложат в двух комплектациях — S (от 4,4 млн руб.) и SE (от 4,9 млн руб.) — с дополнительным пакетом опций R-Dynamic. Обновленный Jaguar XF, премьера которого состоялась осенью 2020 года, уже доступен к заказу.