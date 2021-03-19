ФСБ проводит обыски в правительстве Новосибирской области

Как стало известно “Ъ-Сибирь”, ФСБ и СКР проводят оперативно-следственные мероприятия в министерстве транспорта и дорожного хозяйства правительства Новосибирской области, а также в Территориальном управлении автодорог региона (ТУАД). Об этом сообщили источники в правительстве региона и силовых ведомствах, знакомые с ситуацией. Получить официальный комментарий в следственных органах не удалось. Телефон приемной минтранса не отвечает. В ТУАД “Ъ-Сибирь” сообщили, что не комментируют информацию.

Как рассказали “Ъ-Сибирь” источники, визит силовиков связан с расследованием уголовного дела в отношении руководителя ТУАД Михаила Чуманова, который обвиняется в коррупции. Чиновник, которого на время следствия отстранили от должности, был задержан в декабре 2020 года сотрудниками СКР и ФСБ. По данным следствия, он получил взятки на сумму свыше 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона.

Подробнее о задержании руководителя ТУАД — в материале “Ъ-Сибирь” «Дорога вывела не ТУАД».

Илья Николаев