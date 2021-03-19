Производители масок попросили проверить закупки потенциально опасных респираторов

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру, ФАС и Росздравнадзор в связи с госзакупками масок-респираторов FFP2 и FFP3, сообщает РБК со ссылкой на письма АСИЗ. Объединение просит надзорные органы проверить закупку масок в связи с подозрениями об их некачественности и опасности для здоровья.

Производители масок сообщили Генпрокуратуре, что себестоимость их производства начинается от 60 руб. за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от 4 до 9 руб. «Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству»,— утверждает АСИЗ, отмечая, что несертифицированные средства защиты создают «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

В обращении к Росздравнадзору АСИЗ указывает на постановление правительства от 18 марта 2020 года №299, упростившее регистрацию части средств индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, принятый во время первой волны распространения коронавируса документ позволяет производителям СИЗ, отправляющим заявку на регистрацию своих изделий, не указывать документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Ассоциация предложила Росздавнадзору создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве.