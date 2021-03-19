Главные новости к утру 19 марта

Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле со стороны Сирии. Ракеты упали в турецкой провинции Килис, пострадавших нет. Это второй обстрел с начала недели. 15 марта Сирия нанесла ракетный удар по населенным пунктам подконтрольной Анкаре провинции Алеппо.

Власти Грузии и оппозиция не смогли договориться о выходе из политического кризиса. Переговоры прошли при посредничестве представителя главы Евросовета. Оппозиция Грузии анонсировала протесты.

США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2», сообщило агентство Bloomberg. Санкции могут коснуться оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG, и других компаний, предоставляющих услуги и материалы для работ.

Россиянин Егор Крючков в суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада. Оглашение приговора состоится 10 мая.

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы по футболу. Жеребьевка 1/4 финала пройдет сегодня, 19 марта, в швейцарском Ньоне.

В 1/4 финала вышли:

«Арсенал» (Англия),

«Манчестер Юнайтед» (Англия),

«Вильярреал» (Испания),

«Гранада» (Испания),

«Рома» (Италия),

«Аякс» (Нидерланды),

«Славия» (Чехия),

«Динамо» ( Хорватия).

О предстоящих 19 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.