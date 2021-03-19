Главные новости к утру 19 марта

Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле со стороны Сирии. Ракеты упали в турецкой провинции Килис, пострадавших нет. Это второй обстрел с начала недели. 15 марта Сирия нанесла ракетный удар по населенным пунктам подконтрольной Анкаре провинции Алеппо.
Власти Грузии и оппозиция не смогли договориться о выходе из политического кризиса. Переговоры прошли при посредничестве представителя главы Евросовета. Оппозиция Грузии анонсировала протесты.
США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2», сообщило агентство Bloomberg. Санкции могут коснуться оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG, и других компаний, предоставляющих услуги и материалы для работ.
Россиянин Егор Крючков в суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада. Оглашение приговора состоится 10 мая.
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы по футболу. Жеребьевка 1/4 финала пройдет сегодня, 19 марта, в швейцарском Ньоне.
В 1/4 финала вышли:
- «Арсенал» (Англия),
- «Манчестер Юнайтед» (Англия),
- «Вильярреал» (Испания),
- «Гранада» (Испания),
- «Рома» (Италия),
- «Аякс» (Нидерланды),
- «Славия» (Чехия),
- «Динамо» ( Хорватия).
О предстоящих 19 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.