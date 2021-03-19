«Манчестер» обыграл «Милан» и вышел в 1/4 Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл итальянский «Милан» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и вышел в четвертьфинал. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0.

Гол забил Поль Погба (49). В первой игре в Манчестере команды сыграли вничью (1:1).

В 1/4 финала Лиги Европы также прошли: английский «Арсенал», итальянская «Рома», нидерландский «Аякс», испанские «Вилльяреал» и «Гранада», чешская «Славия», хорватское «Динамо». Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится в пятницу, 19 марта.