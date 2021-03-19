Белгородский завод «Сырного дома» увеличил уставный капитал

Белгородское ООО «Ровеньки-маслосырзавод», структура воронежской молочно-производственной компании «Сырный дом» Сергея Лыбаня, увеличило уставный капитал почти в 500 раз — со 118,95 тыс. до 57,39 млн руб. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Изменение датируется 17 марта. При этом собственник общества не поменялся — владельцем 100% долей остается воронежский бизнесмен Сергей Лыбань.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ровеньки-маслосырзавод» зарегистрировано в 1992 году в поселке Ровеньки Белгородской области на базе маслозавода, работающего с 1957 года. Основной вид деятельности — производство цельномолочной продукции. Мощность завода — до 20 т полутвердых и до 40 т мягких сыров в сутки. В 2019 году выручка АО достигла 6 млрд руб., чистая прибыль —103,1 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрывались.

О модернизации предприятия читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот