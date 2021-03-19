Кибератака и киберконтратака

Бывший майор ФСБ Дмитрий Докучаев в апреле 2019 года был осужден на шесть лет колонии строгого режима за госизмену. Он, по версии следствия, вместе с полковником ФСБ Сергеем Михайловым, начальником отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым и хакером Георгием Фомченковым (был известен как Geser) передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной работе своего ведомства по делу основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского (см. “Ъ” от 25 января 2017 года). За раскрытие гостайны обвиняемым якобы обещали $10 млн.

Павел Врублевский подозревался в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 года, из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». В 2013 году Тушинский райсуд Москвы приговорил Павла Врублевского к двум с половиной годам лишения свободы по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В мае 2014 года Павел Врублевский был освобожден условно-досрочно.

Дмитрий Докучаев, отбывающий наказание в России за измену в пользу США, в самих США заочно приговорен к 146 годам лишения свободы. В Америке его признали виновным в организации хакерской атаки на почтовые сервисы и государственные сайты в 2015 году, в кибератаке на серверы Демократической партии и взлом избирательных систем в Иллинойсе и Аризоне в 2016 году.