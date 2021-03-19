Из свежей почты

Ангелина Клыкова, 10 лет, органическое поражение центральной нервной системы, требуется курсовое лечение. 168 421 руб.

Внимание! Цена лечения 197 421 руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 29 тыс. руб.

Дочь родилась в тяжелом состоянии, перенесла кровоизлияние в головной мозг. Впоследствии у нее выявили нарушения центральной нервной системы, задержку развития. Мы с женой постоянно занимались здоровьем Ангелины, и со временем дочь стала говорить фразами, фиксировать взгляд, у нее начала развиваться моторика. В январе 2020 года жены не стало, и теперь Ангелиной занимаюсь я один. Вожу на обследования и в школу для слепых, делаю с ней упражнения для снижения спастики. Ходит Ангелина только держась за мою руку, речь понимает частично. Помогите нам попасть в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва)! Александр Клыков, Курская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходимо улучшить зрение девочки, увеличить ее словарный запас, повысить обучаемость».

Илона Иманова, 13 лет, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 173 080 руб.

Внимание! Цена лечения 199 080 руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 26 тыс. руб.

Расщелину губы, нёба и альвеолярного отростка у Илоны выявили сразу после рождения. Первые три операции в местной больнице — пластика губы и нёба — прошли неудачно, швы разошлись. Я решила сменить клинику, и с пяти лет дочка лечится в Москве. Здесь устранили дефекты губы, носа, закрыли расщелину нёба. Но челюсти отставали в развитии, зубы росли скученно, речь формировалась неправильно. Требовалось ортодонтическое и логопедическое лечение, оплатить его помог Русфонд. Илона стала лучше говорить, челюсти понемногу выравниваются, хотя верхняя еще отстает в развитии, прикус нарушен. Врачи говорят, лечение нужно продолжать. И я снова прошу вас о помощи. Наталья Фирсова, Астраханская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Лечение направлено на стимуляцию роста верхней челюсти, нормализацию прикуса».

Лена Щукина, 8 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 189 516 руб.

Внимание! Цена лечения 537 516 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) и группа компаний «О’КЕЙ внесли по 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 48 тыс. руб.

Родилась Лена с переломами бедер. Врачи сказали, что у нее очень хрупкие кости, и посоветовали обратиться в московскую клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Там Лене с помощью Русфонда начали терапию для укрепления костной ткани. Переломов становилось все меньше, дочка начала активнее двигаться. Но деформация бедер и разница в длине ног не позволяли Лене встать. И опять Русфонд помог: оплатил операции по установке штифтов в бедра. Дочка быстро восстановилась, стала ходить. Затем провели операции на голенях. Сейчас надо продолжить лечение, иначе плотность костей опять снизится. Надежда Щукина, Нижегородская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Девочка активно растет, в этот период необходимо регулярное лечение в сочетании с физической реабилитацией».

Жаргал Дашинорбоев, 6 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет лекарство. 205 065 руб.

Внимание! Цена лекарства 2 383 020 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 2 038 955 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 39 тыс. руб.

Прошлым летом у сына заболела левая нога, он начал хромать. Врачи сделали рентген, но причину болей не нашли. Жаргалу становилось все хуже, на теле появились синяки. После обследования мы узнали, что у сына рак крови. Химиотерапия проходила успешно, пока Жаргалу не ввели препарат L-аспарагиназа — один из основных препаратов протокола. У него случился отек Квинке. Доктора спасли Жаргала, но дальше лечить L-аспарагиназой нельзя. Нужно другое лекарство — онкаспар. Но оно не оплачивается государством, везти его нужно из-за границы. Александра Дашинорбоева, Забайкальский край

Заведующий отделением детской онкологии и гематологии Забайкальского краевого онкологического диспансера Евгений Мацеха (Чита): «Ребенку требуется препарат онкаспар. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к применению».

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