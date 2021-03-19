6,1 миллиарда долларов составил, по данным Минфина США, объем вложений РФ в гособлигации США (US Treasuries, UST) на 1 февраля 2021 года. В сравнении с предыдущим месяцем этот показатель почти не изменился ($6 млрд на 1 января 2021 года). Пик российских вложений в UST был достигнут в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В апреле 2018 года, после объявления США жестких антироссийских санкций, начался ускоренный вывод резервов РФ из UST. Тогда вложения России сократились вдвое, с $96,1 млрд до $48,7 млрд, в мае 2018-го — еще втрое, до $14,9 млрд. После этого они в течение почти двух лет понемногу сокращались, а в марте 2020 года резко упали до минимума в $3,9 млрд.