Спасению помешала инструкция

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту смерти от инфаркта известного ульяновского врача, которому была несвоевременно оказана медицинская помощь. Экстренные меры были приняты сразу же, как врачу стало плохо, однако в Центральной клинической медсанчасти, куда он был доставлен, решили, что у пациента пневмония, и перенаправили больного в ковидный госпиталь, расположенный в другом конце города. В итоге поздно начатая операция уже не спасла врача. Проверка минздрава показала наличие нарушений при постановке диагноза, в то же время ведомство считает, что решение по «маршрутизации» было принято в соответствии с инструкциями регионального минздрава. Эксперты напоминают: главный закон для врачей — сначала оказать помощь, а потом решать, как объяснить нарушение инструкций.

Как стало известно „Ъ“, следственное управление СКР по Ульяновской области после проведения предварительной проверки поступившего заявления возбудило уголовное дело по факту смерти известного в регионе детского хирурга Михаила Четина вследствие ненадлежащей медпомощи (ч. 2 ст. 109 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Официальных сообщений на сайте ведомства об этом не было, однако в СУ СКР „Ъ“подтвердили эту информацию, отметив, что «пока ни обвиняемых, ни подозреваемых нет, изучается документация, назначено большое количество экспертиз».

Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области Михаил Четин, детский хирург и эндоскопист частной клиники «Нева» почувствовал себя плохо 8 февраля во время приема пациентов. Там же, в клинике, ему была сделана кардиограмма, показавшая инфаркт, после чего вызванная бригада скорой помощи доставила его в сосудистый центр при Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска (ЦК МСЧ), но там ему почему-то сделали компьютерную томографию, которая показала 60% поражения легких, и направили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ, в настоящее время — ковидный госпиталь), которая находится на другом конце города (это было в час пик, даже без пробок на дорогах займет около 40 минут), хотя можно было на месте даже провести операцию, поскольку в этом же здании, рядом с сосудистым центром, находится Центр кардиохирургии группы компаний «Альянс-клиник», выполняющей медпомощь в рамках ОМС. В ЦГКБ, подтвердив инфаркт миокарда, сразу же приступили к операции, но уже не успели спасти коллегу.

После того, как информация о смерти врача появилась в соцсетях, губернатор региона Сергей Морозов поручил региональному минздраву провести служебную проверку. Проверка завершена, но ее результаты нигде не публикованы. По информации, полученной „Ъ“ от дочери врача Полины Четиной, ей минздрав ответил, что выявлены нарушения со стороны врача-кардиолога, однако не указал, какие конкретно. Полина Четина (она сама — врач-неонатолог), обратившаяся с заявлением в следственные органы, пояснила „Ъ“, что в реальности COVID19 у ее отца на момент заболевания не было, он его перенес в ноябре 2020 года, и поражение легких лишь показывало, что организм еще не полностью восстановился. Она уверена, что, если бы не было бессмысленных потерь времени, ее отец был бы жив.

О своих претензиях к коллегам по системе здравоохранения она сообщила в соцсети на странице своего отца. В беседе с „Ъ“ госпожа Четина также отметила, что та медкарта, которую сначала ей при свидетелях зачитали в ЦК МСЧ, отличалась диагнозом от копии медкарты, что она получила от больницы на руки после своего запроса. «Три минуты ушло на осмотр в МСЧ и еще пять минут — на компьютерную томографию, после чего ему отказали в госпитализации в этой клинике, направив с диагнозом „пневмония“ в ЦГБ, в то время как при инфаркте экстренную помощь должны оказать в первые же 10 минут после постановки диагноза»,— сказала Полина Четина.

Региональный минздрав на запрос „Ъ“ ответил, что в ходе служебной проверки были выявлены нарушения со стороны врача-кардиолога ЦК МСЧ, которые «заключались в неполном исполнении должностных обязанностей при установке диагноза», в связи с чем главврачу ЦК МСЧ выдано предписание об устранении нарушений и привлечении виновного к ответственности. В то же время ведомство ответило, что «маршрутизация пациента» (перенаправление в ЦГКБ) осуществлялась в соответствии с распоряжением регионального минздрава № 2006 от 2.11.2020 о маршрутизации пациентов с COVID19, ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Главврач ЦК МСЧ Юрий Келин в четверг был недоступен для комментариев, на запрос „Ъ“ больница не ответила.

Ульяновский юрист и правозащитник в сфере здравоохранения Дмитрий Старчиков считает, что «в этой печальной ситуации сработала совокупность факторов и причин» — «некомпетентности, из которой вытекает боязнь принимать самостоятельные решения, и бюрократизма, когда на первом месте стоит бумажка, инструкция, а не человек». Он считает, что также сработала боязнь врачей нарушить инструкции минздрава.

Впрочем, член профильного комитета Госдумы Алексей Куринный полагает, что в этом случае «нет системной проблемы». «Если есть угроза жизни больного и есть возможность оказать помощь на месте, она должна быть оказана на месте. Это единый и главный закон для всех врачей, который выше инструкций. Это было неверное решение конкретного специалиста»,— считает депутат.

С ним соглашается и председатель региональной медицинской палаты (в прошлом — министр здравоохранения) Валентина Караулова. По ее словам, она «в курсе ситуации, хотя представителей палаты для участия в проверке не пригласили». «Распоряжение написано для стандартных ситуаций. А в этом случае врачи поступили неправильно. Помощь надо было оказывать на месте, тем более что там есть для этого все условия. Врач должен оказать помощь, а потом уже объяснять, почему нарушил инструкции»,— сказала эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск