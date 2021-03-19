Торг не удался

Определение победителя торгов на выполнение ремонта дорог в Тольятти приостановлено по жалобе ООО ГК «Интерпрайз», которой отказали в участии в аукционе. Регио­нальное управление ФАС выдало заказчику закупки — Управлению автомобильными дорогами Самарской области — предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе. Единственной допущенной к торгам организацией оказалось ООО «Автодоринжиниринг», предложившее цену на 0,5% ниже начальной стоимости контракта в размере более 494 млн руб. Как отмечают юристы, заказчику придется либо проводить закупку заново, либо пытаться оспорить предписание в суде.

Самарское УФАС вмешалось в торги, в результате которых должен был быть заключен контракт на ремонт автомобильных дорог местного значения в Тольятти. Начальная цена контракта составила более 494 млн руб. Заказчиком электронного аукциона выступило Управление автомобильными дорогами Самарской области. С жалобой на аукционную комиссия в антимонопольную службу обратилось ООО ГК «Интерпрайз». Как сообщает региональное УФАС, компанию не допустили к торгам из-за отсутствия подтверждения опыта работы, однако ведомство установило, что заявка компании соответствовала требованиям законодательства.

К участию в торгах допустили только ООО «Автодоринжиниринг», которое предложило цену на 0,5% меньше начальной стоимости государственного контракта — 491,5 млн руб. ГК «Интерпрайз» предложило выполнить работы за 489 млн руб., что ниже начальной цены на 1%.

«Отклонение заявки участника закупки существенно повлияло на результат закупки, а цель эффективного использования бюджетных средств заказчиком не была достигнута. Руководствуясь ч. 8 ст. 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок, комиссия Самарского УФАС России признала жалобу ООО ГК „Интерпрайз“ обоснованной»,— пришли к выводу в контролирующем ­органе.

Заказчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства. Кроме того, материалы переданы уполномоченному лицу УФАС для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Сызранская компания «Автодоринжини­ринг» в прошлом аффилирована с депутатом Государственной думы РФ Евгением Серпером. В начале текущего года в организации сменился собственник — новым владельцем «Автодор­инжиниринга» стал Денис Кравчук. Ранее компания принадлежала ООО «Центроторг», бенефициаром которого, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является София Серпер, мать Евгения Серпера. Выручка строительной компании в 2019 году составила около 6,7 млрд руб., прибыль — 45 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована. В позапрошлом году «Автодоринжиниринг» получил 43 госконтракта в Самарской области и соседних регионах на рекордную для себя сумму в размере 11,5 млрд руб. В прошлом году общество заключило 9 контрактов на общею сумму в размере 1,2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Интерпрайз» зарегистрирован в Самаре в 2010 году. Собственниками компании являются Игорь Медведовский и Алена Цейтлина. Выручка организации в 2019 году составила 180 млн руб. В том году компания заключила госконтракт стоимостью 79 млн руб. с департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары. В 2020 году «Интерпрайз» выиграл пять торгов на общую сумму 195 млн руб. В этом году общество приняло участие в трех закупочных процедурах, но пока ни одного контракта не получило.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, организатор торгов, согласно предписанию, должен отказаться от черезмерных требований к участникам и провести процедуру заново. Либо же заказчик может оспорить предписание в суде. «Первый сценарий я бы назвал наиболее вероятным, поскольку его реализация требует меньше времени на определение поставщика и в целом никак не препятствует заключению контракта с “Автодоринжинирингом” даже при условии, если снятие ограничения позволит допустить до участия в процедуре ГК „Интерпрайз“. Все будет зависеть от ценового предложения, которое будет направлено участниками, поскольку речь идет об электронном аукционе, и какая организация больше соответствует требованиям заказчика — не играет такой роли, как если бы поставщик определялся в рамках конкурса»,— поясняет юрист.

Сабрина Самедова