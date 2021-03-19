Малый бизнес отогревается надеждой на прибыли

Деловые настроения малого и среднего бизнеса превысили показатели до пандемии и впервые с января 2020 года вышли в зону роста, следует из февральского замера индекса RSBI (совместного исследования «Опоры России», ПСБ и агентства Magram Market Research). Опрос 1,8 тыс. компаний сектора МСП зафиксировал рост всех компонент индекса (продажи, инвестиции, кадры и финансовая доступность), что обеспечило рост показателя до 51,6 пункта (51,4 п. в январе—феврале 2020 года). В отраслевом разрезе уверенное восстановление демонстрирует производство (+4,1 п.) на фоне оживления спроса, уязвимая к ограничениям COVID-19 сфера услуг (+1,1 п.) пока так и не вернулась в зону роста (см. график). Замер индекса в зависимости от размера бизнеса также фиксирует слабое восстановление пострадавшего микробизнеса (+0,9 п.), для малого показатель вырос на 4,1 п., для среднего — на 2,3 п.

Плавное улучшение настроений МСП продолжается с ноября 2020 года и связано с расчетами на восстановление потребительской активности на фоне вакцинации. Так, рост оценок будущих продаж в последние месяцы обеспечен именно ожиданиями МСП: в марте на рост выручки рассчитывает треть респондентов (+12 п.), в реальности же улучшение в феврале отметили лишь 11% компаний (–6 п.), а ухудшение — 53% (+7 п.). «Компонента продаж отражает успешность и доходность бизнеса, и при ее низких значениях бизнесу сложнее генерировать прибыль, что является непременным условием его существования»,— отмечает глава «Опоры России» Александр Калинин. Вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов добавляет, что пока «только средний бизнес имеет относительно высокий темп роста и выхода на докризисный уровень по выручке».

Ожидания бизнеса опережают реальность и в кадровом вопросе. Все больше компаний планируют расширение штата (19% против 16% в январе), в реальности лишь 10% МСП наняли новых сотрудников (9% месяцем ранее). Наибольший же вклад в улучшение настроений обеспечили рекордные показатели финансовой доступности: доля удовлетворенного кредитованием спроса выросла с 28% до 32%, неудовлетворенного осталась неизменной — 11%. Отметим, что доступность финансирования обеспечила и рост инвестактивности малых компаний: доля МСП, уже нарастивших инвестиции, выросла в феврале с 17% до 22%, о планах расширять бизнес сообщили 30% компаний (плюс 5%).

Диана Галиева