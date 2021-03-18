Директор по стратегии “Ъ” Виктор Лошак стал легендой российской журналистики

Директор по стратегии Издательского дома “Ъ” Виктор Лошак стал лауреатом премии журналистов России «Золотое перо» в номинации «Легенда российской журналистики». Бывший главный редактор «Московских новостей» и «Огонька» Виктор Лошак отдал работе в журналистике более полувека. Лауреатами в этой номинации стали также главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и «ветеран» «Известий» Руслан Армеев. Церемония награждения прошла в четверг в Центре международной торговли.

Премия «Золотое перо России» учреждена СЖР и присуждается ежегодно за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и безукоризненный нравственный авторитет среди коллег.

«Золотое перо России» получили в этом году Аликбер Абдулгамидов и Антон Верницкий. Господин Абдулгамидов — старший преподаватель кафедры электронных СМИ Дагестанского государственного университета; в разные годы он работал корреспондентом ГТРК «Дагестан» и «Первого канала» на Северном Кавказе, освещал боевые действия в Дагестане и Чечне. Господин Верницкий — комментатор программы «Время», который в мае 2020 года снял сюжет о своем заболевании коронавирусом в «красной зоне» инфекционной больницы.

Глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что прошедший «ковидный» год не мог не изменить и жизнь, и подход к профессии. Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев нашел символизм в том, что премии вручаются «в наш общий праздник, в день воссоединения Крыма с Россией»: «Это тоже правда нашей жизни, история и гордость нашей страны».

Премией также отмечены председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов, собкор ВГТРК в Бельгии Анастасия Попова, главный редактор популярного исторического журнала «Историк» Владимир Рудаков и ряд других. Премия «Честь. Достоинство. Профессионализм» вручена директору государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымская газета» Марине Волконской.

Виктору Лошаку 68 лет. В 1993–2003 годах был главным редактором «Московских новостей». В 2003–2004 и 2005–2012 годах работал главным редактором журнала «Огонек». После этого занял должность директора по стратегии ИД «КоммерсантЪ».

Владимир Сунгоркин в 1992 году стал главным исполнительным директором АО «Комсомольская правда», в 1994-м — председателем совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда». С 1997 года работает главным редактором газеты. С 2002 года является гендиректором, главным редактором ИД «Комсомольская правда».