Тефлон раздора

Крупнейший игрок российского рынка фторпластиков «Галополимер» попросил правительство применить специальные экономические меры против американской Daikin, которая инициировала антидемпинговое расследование в отношении поставок в США тефлона из России. Они могут включать как зеркальные пошлины на химическую продукцию Daikin, так и полный запрет на ввоз ее товаров, в том числе кондиционеров, что будет ощутимо для рынка.

Российский производитель фторполимеров и хладонов «Галополимер» 9 марта попросил правительство рассмотреть введение специальных экономических мер против мирового лидера в этой области Daikin America, следует из письма компании в Минпромторг и Минэкономики (есть у “Ъ”). Это ответ на действия Daikin, которая попросила Минпромторг США начать антидемпинговое расследование против поставок «Галополимера» в США. Речь идет о поставках гранулированного политетрафторэтилена (ПТФЭ, или тефлон), который применяется для производства изоляции, антипригарных покрытий и пр. ПТФЭ является основной продукцией «Галополимера», который выпускает 11 тыс. тонн в год и из них 1,2 тыс. тонн отправляет в США.

Как пояснил “Ъ” глава «Галополимера» Артем Гневнов, в компании удивлены расследованием против российского ПТФЭ с учетом того, что экспорт из РФ в США незначителен для внутреннего рынка этой страны. По его словам, в качестве ответных мер может быть рассмотрено введение зеркальных ввозных пошлин как на химическую продукцию Daikin, так и на другие товары, которые производит компания, например кондиционеры. В то же время господин Гневнов уверяет, что потеря американского рынка не станет критической для компании и она сможет перенаправить объемы. Александр Собко из Rupec оценивает мировой объем рынка ПТФЭ более чем в 200 тыс. тонн, отмечая, что конкуренция на нем высока из-за избытка мощностей.

«Деловая Россия», куда также обратился «Галополимер», попросила более строгих мер в отношении Daikin. В письме к вице-премьеру Юрию Борисову от 16 марта руководитель экспертного центра «Деловой России» по контрольно-надзорной деятельности Ринат Гизатулин предложил запретить ввоз в Россию продукции Daikin America и аффилированных с ней структур. Источники “Ъ” на рынке отмечают, что поставки в РФ химической продукции Daikin America — фторпластиков и хладонов — несущественны. Но Daikin один из ключевых игроков на мировом рынке кондиционеров с производством 2,5 млн штук в год. Ритейлеры не стали комментировать возможный уход Daikin с рынка.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что сейчас вместе с «Галополимером» и Минэкономики в рамках начатого в феврале 2021 года расследования США изучают переданные американской стороной материалы, «после чего будет сформирована соответствующая правовая позиция российской стороны». Дальнейшие действия по защите интересов российского экспортера, поясняют в Минпромторге, будут предприниматься в соответствии с правилами ВТО, по которым «антидемпинговые и компенсационные расследования являются допустимым инструментом защиты национальных производителей».

Специальные экономические меры применяются в случаях, требующих безотлагательной реакции на недружественное действие иностранного государства, представляющее угрозу интересам и безопасности РФ или нарушающие права и свободы ее граждан, напоминает руководитель международной практики юридической фирмы Vegas Lex Наталия Абцешко. Сейчас запрещенная к ввозу продукция в рамках этих мер регулируется постановлением правительства от 2014 года: речь идет о сельхозпродукции, сырье и продовольствии из западных стран в рамках контрсанкций. Схожие меры также вводились против некоторых турецких товаров в 2015 году. Юрист подчеркивает, что сейчас нормативно-правовые акты запрещают ввоз определенных видов товаров, а не продукции определенных компаний.

Ольга Мордюшенко