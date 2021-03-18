Краснокнижные пеликаны в Дагестане гибли при столкновении с ЛЭП

Специалистам Каспийского природоохранного центра удалось оперативно выяснить причину гибели нескольких десятков кудрявых пеликанов на побережье Каспийского моря в Дагестане. Оказалось, что птицы гибли, натыкаясь в полете на провода линий электропередачи.

Как сообщал “Ъ”, около сорока мертвых кудрявых пеликанов было обнаружено береговым патрулем экологов в устье канала Старый Бахтемир, которое находится в десяти километрах от поселка Красный Рыбак. Вскоре после этого проверку по факту гибели птиц начали в республиканском управлении Следственного комитета России и в прокуратуре Дагестана.

«В ходе оперативного выезда на место массовой гибели кудрявого пеликана специалистами Каспийского природоохранного центра были осмотрены устье канала Старый Бахтемир и птицы, а также проведены беседы с местным населением»,— говорится в сообщении автономной некоммерческой организации. В результате проведенных работ было установлено, что причина гибели пеликанов — столкновение с высоковольтными ЛЭП (Суюткинский фидер К-6).

Версия гибели животных от голода не подтвердилась, констатировали экологи, у погибших особей в пищеводе было обнаружено большое количество рыбы.

Проблема защиты птиц от неизолированных ЛЭП давно обсуждается во всем мире, напомнили экологические активисты. Особенно остро эта проблема касается редких хищных птиц, которые гибнут на столбах ЛЭП, где строят гнезда и выслеживают добычу.

Юлия Рыбина, Махачкала