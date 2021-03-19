Присяжных берут в дело

В Красноярске вчера прошли предварительные судебные слушания по делу бывшего алюминиевого магната и экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова, обвиняемого в организации в 1994 году заказного убийства. Суд удовлетворил прошение бизнесмена о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей, отбор кандидатов в нее пройдет 12 апреля. Защита заявила, что будет ходатайствовать о том, чтобы на время предстоящих судебных заседаний Анатолия Быкова выпустили из клетки: у присяжных может создаться предубеждение в виновности предпринимателя еще до разбирательства дела по существу.

В Свердловском райсуде Красноярска в четверг завершились предварительные слушания по уголовному делу известного предпринимателя Анатолия Быкова. В ходе заседания, которое, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ, проходило за закрытыми дверями, господин Быков поддержал заявленное на следствии ходатайство о рассмотрении своего дела присяжными заседателями. Ни от кого из участников процесса возражений не последовало, и суд это прошение удовлетворил.

Остальные ходатайства защиты, по словам адвоката Алексея Прохорова, были отклонены. Защита подняла вопрос об организации выездных заседаний. «Предстоящий процесс привлекает большое внимание как со стороны СМИ, так и со стороны слушателей. Мы просили перенести судебные заседания Свердловского райсуда в более вместительные залы Красноярского краевого суда. Наша позиция по делу всегда была связана с тем, что чем более открытым будет процесс, чем большее количество людей будет на нем присутствовать, тем для нас лучше, поскольку бояться и скрывать нам нечего»,— заявил „Ъ-Сибирь“ Алексей Прохоров, добавив, что эти доводы не нашли поддержки в суде. Также суд не стал возвращать материалы дела прокурору, аргументировав это тем, что выявленные защитниками недочеты могут быть устранены в ходе процесса.

12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, для чего будут вызваны 150 кандидатов. В коллегию вой­дут шесть основных заседателей и не менее двух запасных. Как рассказал господин Прохоров, он будет добиваться, чтобы на время предстоящих судебных заседаний его доверителя освободили из клетки. По словам защитника, при виде человека, который находится за решеткой, у присяжных может сформироваться стойкое предубеждение, что перед ними преступник.

Обвинение по делу будет поддерживать прокурор Жанна Волнистова, которую сослуживцы характеризуют как прекрасного оратора. В 2012 году она принимала участие во всероссийском конкурсе «Лучший гособвинитель» и вошла в число финалистов, которые были поощрены тогдашним генпрокурором Юрием Чайкой.

Следственным комитетом РФ (СКР) по Красноярскому краю Анатолий Быков обвиняется в организации заказного убийства двух человек (ст. 17, 102 УК РСФСР). Согласно материалам дела, в 1994 году киллеры якобы по его поручению расстреляли предпринимателя Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко. По версии СКР, убийство было ответом на организованное ими покушение на Анатолия Быкова — ему взорвали автомобиль. Причиной же конфликта, уверено следствие, стало несогласие по вопросу неравного распределения доходов от совместного бизнеса. Ключевыми свидетелями обвинения по делу выступят бывший шеф бригады киллеров Владимир Татаренков (Татарин), который недавно вышел на свободу, отбыв 13,5 лет за это и другие преступления, а также один из исполнителей Сергей Бакуров, осужденный на пожизненный срок.

Отметим, что это только первое из пяти уголовных дел, которые были заведены на бывшего главу совета директоров КрАЗа Анатолия Быкова, еще четыре дела расследуются: о налоговых махинациях на 77 млн руб., создании преступного сообщества, организации убийства красноярского бизнесмена Андрея Неколова и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

Господин Быков считает себя невиновным по всем инкриминируемым ему эпизодам. С момента своего задержания 7 мая 2020 года он утверждает, что его уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник регионального главка МВД РФ Александр Речицкий в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки.

Константин Воронов