Великобритания готовит реформу системы иммиграции и предоставления убежища

Министерство внутренних дел Великобритании намерено обнародовать на следующей неделе проект реформы иммиграционной системы и системы предоставления убежища в стране. Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что намерена добиться того, чтобы нелегальные мигранты не отправлялись в опасное плавание к берегам Великобритании и не становились жертвами контрабандистов. Отдельные положения проекта стали известны газете The Times.

Как следует из проекта, правительство намерено изменить существующие законы таким образом, чтобы мигрантов, которые пытаются нелегально пробраться в страну, можно было отправлять в процессинговые центры не на основной территории Великобритании, а на островах или в третьих странах. В числе возможных мест для развертывания таких центров указываются остров Мэн и ряд других островов в непосредственной близости от Великобритании, а также Гибралтар. Аналогичная система рассмотрения просьб о предоставлении убежища действует в Австралии. Примеры третьих стран, куда могут направляться нелегальные мигранты, пока не называются.

В рамках реформы предлагается также ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы для тех, кто занимается контрабандой людей. А также ужесточить проверку данных самих нелегалов, чтобы исключить нередкие случаи, когда взрослые мигранты выдают себя за несовершеннолетних. Кроме того, предусматривается создание центров содержания мигрантов, которых в настоящее время размещают в гостиницах.

В текущем году через Ла-Манш в Великобританию добрались более 800 человек, это в три раза больше, чем за тот же период 2020 года. За весь 2020 год пролив пересекло рекордное число нелегалов — 8420 человек. Ожидается, что новые меры послужат сдерживающим фактором для мигрантов.

Об акциях протеста в Великобритании из-за массового наплыва мигрантов читайте в материале “Ъ”.

Алена Миклашевская