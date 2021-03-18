УФСБ задержало в Уфе осужденного за призывы к экстремизму

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали в микрорайоне Затон находящегося в федеральном розыске руководителя «Общины коренных народов Руси-Уфимский регион» Равиля Тухватулина, сообщила пресс-служба ведомства. В 2020 году он был осужден Октябрьским районным судом Уфы к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). Кроме того, в течение трех лет ему было запрещено администрировать сайты. Решением ВС Башкирии приговор был оставлен в силе.

От отбывания наказания Равиль Тухватулин уклонился, отметили в УФСБ, и скрывался в жилом доме на улице Шмидта.

Олег Вахитов