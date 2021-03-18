Территория полигона «Красный Бор» в Ленобласти останется недоступной после рекультивации

После полной рекультивации полигона токсичных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области его территория останется огороженной. Планов по дальнейшему ее использованию в настоящий момент нет.

Об этом заявил руководитель отдела сопровождения проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Сергей Синила в ходе совещания постоянной комиссии по экологии и природопользованию петербургского ЗакСобрания. Его слова цитирует портал Закс.Ру. Отвечая на вопрос о дальнейшем использовании рекультивированного участка, господин Синила пояснил, что присвоению земле нового статуса будут мешать «остаточные явления», поэтому бывший полигон останется огороженным и недоступным для посторонних.

В ходе совещания также выступил директор ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона Красный Бор» Алексей Трутнев, рассказавший депутатам, что работы по рекультивации идут штатно и «нет проблем ни с финансированием, ни с кадрами».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что после рекультивации «Красного Бора» на его месте планируется установить системы мониторинга почвы и воды.