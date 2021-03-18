Суд отказался запрещать строительство дома ПСК-6 на Руставели в Уфе

Орджоникидзевский районный суд Уфы обязал ООО «Специализированный застройщик Строительное управление №7 «ПСК-6» во время строительства 34-этажного дома на углу улицы Шота Руставели и проспекта Октября замерять уровни шума, вибраций, выбросов в атмосферу пыли и грязи по заявлениям истцов-жителей дома №5. До начала работ застройщик должен установить маяки на трещины строительных конструкций дома и периодически осматривать их во время строительства, фиксировать результаты в специальном журнале. Тем самым суд частично удовлетворил иск 11 жителей дома, которые просили запретить ПСК-6 проводить любые подготовительные и строительные работы на участке между улицами Российской, Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом. В части запрета проведения строительных работ на участке суд отказал истцам.

Напомним, осенью прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров остановил скандальную стройку высотки, которую ПСК-6 начал возводить в непосредственной близости от разрушающегося девятиэтажного дома №5. На тот момент компания успела выкопать котлован и построить фундамент дома. На сегодняшний день строительная техника убрана. Жильцы намерены подать на застройщика в суд, чтобы он закопал вырытый котлован.

Влада Шипилова