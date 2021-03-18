Кубань стала лидером по числу участников программы туристического кэшбэка

Краснодарский край стал лидером первых двух этапов программы туристического кэшбэка – по числу участников и по числу совершенных поездок. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, программа туристического кэшбэка имеет стратегическое значение для Краснодарского края.

«Наш регион лидирует на внутреннем туристическом рынке, и львиная доля бронирований приходится именно на кубанские курорты. Особенно это важно после непростого периода, который был связан с пандемией коронавируса. Безусловно, кэшбэк поможет максимально быстро восстановить объемы туризма на внутреннем рынке», - отметил Вениамин Кондратьев.

С 18 марта в России стартовал третий этап программы. Согласно ее условиям, бронируя путешествия в Краснодарский край и оплачивая их картой «Мир», туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура. Для этого с 18 марта по 30 июня 2021 года необходимо оплатить тур продолжительностью не менее двух суток. Стоимость путевки не ограничена, максимальный размер кэшбэка составляет 20 тыс. руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, программу туристического кэшбэка запустили в июле 2020 года. В общей сложности в него вошли 55 российских регионов. В рамках первого этапа решившим провести отпуск в Краснодарском крае с 1 октября по 20 декабря 2020 года компенсировали от 5 до 15 тыс. от стоимости тура. Власти региона отмечали, что эта мера поддержки туристической отрасли призвана стимулировать спрос россиян на внутренние направления отдыха.

На Кубани в программу частичной компенсации отдыха для туристов в рамках первого этапа включили почти 250 гостиниц. По его итогам туристы потратили на отдых в Краснодарском крае 43 млн руб. Для участия во втором этапе заявлены более 200 объектов санаторно-курортного комплекса края. Программа распространялась в т.ч. на отдых в новогодние праздники.

Алексей Белянин