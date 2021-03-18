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Более 600 сотрудников МВД Тюменской области переболели COVID-19

За 2020 год в УМВД по Тюменской области новой коронавирусной инфекцией переболели более 600 человек. Как уточнил начальник регионального управления Леонид Коломиец, диагноз подтвердился у каждого двенадцатого сотрудника ведомства. Доклад о результатах работы УВМД в 2020 году был представлен на заседании Тюменской облдумы.

По данным на 17 марта, в Тюменской области с начала пандемии COVID-19 заразились 32 656 человек, более 30,7 тыс. пациентов выздоровели, 344 больных скончались.

В своем выступлении господин Коломиец также отметил, что в 2020 году произошел рост по тяжким составам преступлений за счет увеличение числа правонарушений с использованием IT-технологий (рост на 36,1% или более 2,6 тыс. преступлений).

«В 2020 году на 5,8% увеличилось количество выявленных наркопреступлений, в том числе на 14,4% — тяжких и особо тяжких. За прошлый год сотрудниками полиции было изъято около 162,9 кг наркотических средств, что на 30 кг или 22% больше, чем в 2019 году. Стоимость изъятых веществ, по ценам черного рынка, составила около 500 млн руб.»,— рассказал Леонид Коломиец.

По его словам, несмотря на снижение миграционного потока в шесть раз, количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 12%.

Помимо этого, в 2020 году было выявлено около 1,2 млн административных правонарушений. Всего наложено штрафов на сумму около 749,3 млн руб., из которых взыскано более 593,7 млн руб.

Анастасия Реутова


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