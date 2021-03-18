Петербург посчитает вручную

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду, 17 марта, заявила, что Петербург не готов к использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму 2021 года. Она также отметила, что город все еще не справляется с «оздоровлением избирательной системы», в первую очередь — с составами комиссий. В горизбиркоме отказались комментировать данную ситуацию. В правительстве города сообщили, что система ДЭГ от ЦИК еще должна себя зарекомендовать, чтобы применить ее в Петербурге. Эксперт считает, что ЦИК выгодно в качестве негативного примера использовать Петербург, но в городе все плохо так же, как и во всей России.

Элла Памфилова рассказала, что сейчас рассматриваются заявки на проведение ДЭГ от девяти регионов. Всего же в ЦИК поступило 11 обращений. Москва уже имеет право проводить голосование на выборах депутатов Госдумы в данном формате. Госпожа Памфилова заявила, что в Петербурге «погорячились», подав заявку. В Смольном и горизбиркоме говорят, что город заявку не подавал. На самом деле СПбИК предоставила лишь статистические данные о системе.

Госпожа Памфилова, тем не менее, утверждает, что у города и без того не было шансов на согласование ДЭГ. «Есть проблемы с системой "мобильный избиратель". Петербургу нужно хорошо поработать, так как я не вижу кардинальных изменений, глубинных. Все пороки системы остаются»,— отметила она. Она также пообещала приложить все усилия для оздоровления составов комиссий, в том числе и городской. Тестирование ДЭГ пройдет в рамках тестирования ГАС «Выборы», которое запланировано на период с 17 марта по 21 мая. Электронное голосование намерены проверять с 12 по 14 мая.

В пресс-службе петербургского избиркома отказались комментировать “Ъ” заявление Эллы Памфиловой, сославшись на «указание руководства». Глава СПбИК Наталья Чечина не ответила на звонки редакции.

Член комиссии от «Яблока» Ольга Покровская отметила, что люди, по ее наблюдениям, не доверяют ДЭГ. «Если говорить о том, что избирательная система должна развиваться, то, наверное, ДЭГ нужно. Но этому электронному голосованию очень многие не доверяют. Я исследование не проводила, но ни один человек, с которым я разговаривала, не сказал, что это нужно. У нас нет механизма контроля, а если люди не доверяют, то внедрять ДЭГ не стоит»,— считает она. Госпожа Покровская также подтвердила слова Эллы Памфиловой об отсутствии изменений. «Не замечаю ничего, что наводило бы меня на мысль об ином построении работы с формированием избирательных комиссий»,— говорит она.

Одним из примеров следования старому курсу, по мнению собеседника “Ъ” из числа приближенных к избирательному процессу в Петербурге, стало назначение членом комиссии ИКМО «Гагаринское» Луизы Доильницыной, которая является дочерью экс-главы данного МО, а ныне председателя ТИК № 48 Анатолия Доильницына. Девушке 18 лет, в текущем году она оканчивает 11-й класс.

Член горизбиркома от Партии роста Алексей Березин отметил, что у Петербурга не было бы шансов на удовлетворение заявки по ДЭГ. «Да, у нас новый председатель избиркома, но все остальные на своих местах. Новые ТИКи сформировали, а сейчас мы меняем председателей, так как многие из них пришли из органов или армии и не имели не малейшего представления об избирательном процессе. За год для них так ничего и не изменилось в плане понимания. Они приходили по протекции бывшего председателя комиссии Виктора Миненко. В то же время в городской комиссии продолжают сидеть люди, которых раскритиковала Элла Памфилова, я бы сказал, их еще и большинство»,— отметил господин Березин.

Политический вице-губернатор Александр Бельский рассказал “Ъ”, что в Москве и других регионах ситуация с «мобильным избирателем» такая же, как в Петербурге. «Для выборов в ЗакС и муниципальных выборов "мобильного избирателя" у нас нет, а для Госдумы есть. ДЭГ — это, конечно, будущее, но у нас большой город, и надо посмотреть, как по стране это будет работать. Если система ломается, то это будет вызывать много вопросов, а нам важно не дискредитировать вещи, за которыми будущее. Система, предлагаемая ЦИК, должна себя зарекомендовать»,— уверен он.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что для Центризбиркома Петербург — идеальная цель для показной критики. «ЦИК выгодно иметь Петербург в качестве "мальчика для битья", и нарушения, которые есть везде, демонстрировать на примере Петербурга. В городе хорошо развито гражданское общество и много свободных СМИ. Если говорить об админресурсе, странных цифрах, то Петербург никуда не выбивается, но в нем все лучше видно. У нас все хорошо на Северном Кавказе? (В числе регионов, которые рассматриваются для ДЭГ, Северная Осетия.— “Ъ”). Петербург ЦИК использует в своих целях. Элла Памфилова, что, выступит против Рамзана Кадырова (глава Чечни) или Сергея Собянина (мэр Москвы)? Петербург выгоден ЦИК в нынешнем состоянии, и он будет в нем сохраняться»,— считает эксперт.

Олег Дилимбетов