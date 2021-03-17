Искусство вышло на наградные просторы

В московском Манеже прошла торжественная церемония вручения премии газеты The Art Newspaper Russia. Премия вручалась в пяти номинациях: «Реставрация года», «Книга года», «Музей года», «Выставка года» и «Личный вклад». Ежегодное светское событие на этот раз превратилось в демонстрацию сил, средств и широты выбора, а точнее, в демонстрацию выжившей после года пандемии индустрии музейного, выставочного, кураторского и иных искусств. О выигравших и проигравших героях дня — Кира Долинина.

Ежегодная премия The Art Newspaper Russia вручалась в девятый раз. То, что в первые годы казалось удивительным событием (деятели музейного и искусствоведческого дела редко являются героями столь гламурных мероприятий), стало событием ожидаемым, а в этом году еще и возвращающим всех заинтересованных лиц к нормальной жизни. Как иначе описать зал, в котором коллеги и друзья увидели друг друга чуть ли не в первый раз за год?

Пафос победы над общим врагом, пандемией, повышал градус церемонии, а выбор из немногих, но ярких событий прошедшего года казался чуть более значимым, чем в обычное время.

И правда, когда все замерло, каждое все-таки происшедшее событие воспринималось резонанснее и громче. А то, что у всех заинтересованных лиц было время со всех сторон обсудить онлайн происходящее в странной реальности офлайна, оттенило каждый пункт шорт-листа фактом в каких-то случаях скандала, в других — многоголосого восхваления, а иногда и просто очевидного превосходства среди равных.

Архитектор Евгений Асс Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В номинации «Реставрация года» победила работа фирмы «Артстройтехнология» над Северным речным вокзалом, который вновь открылся в Москве в сентябре прошлого года. Заметная доминанта с 700-килограммовой звездой на шпиле, одно из первых общественных пространств сталинского ампира 1930-х годов, построенный руками заключенных Дмитровского исправительно-трудового лагеря, немного венецианистый, сильно санаторно-курортный Речной вокзал из потухшей транспортной артерии стал точкой притяжения праздных отдыхающих.

Стилистика наконец вступила в прямую связь с функцией здания и оттого кажется подчеркнуто аутентичной.

Вокзал выиграл у отреставрированного Дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве (1929–1930 годы, архитекторы Гинзбург и Милинис, инженер Прохоров) и у расчищенных, с уточненной атрибуцией 18 полотен Рокотова из собрания Государственного исторического музея. Сравнивать тут сложно, но победитель явно преуспел в скорости: все работы были завершены за два года, что, как вы понимаете, возможно только при всемерном содействии волшебной палочки московской мэрии. Перед ней и воды разойдутся, если понадобится.

Выставкой года названа оригинальная видом и идеей экспозиция «"Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» в музее современного искусства «Гараж». Она соперничала с «Ненавсегда. 1968–1985» в Третьяковке и эрмитажной выставкой «Чжан Хуань. В пепле истории». Если обобщать, то тут новое искусствознание победило искусствознание растерянное (попытку обелить официоз) и кураторство больших форм.

Скромное с виду, но глубокое, почти археологическое исследование практик «тайного знания» русского модернизма утверждало главенство науки и исторической правды над утешительной мифологией.

Книгой года названа трилогия Натальи Семеновой о московских коллекционерах, изданная издательством «Слово». Братья Щукины, братья Морозовы и Илья Остроухов, связанные между собой то кровным родством, то дружбой-соперничеством, то сходными увлечениями, в монографиях самого именитого и самого последовательного исследователя истории русского коллекционирования вернули себе биографии и уточненные собрания. Семенова опередила в этом соревновании «Частные случаи» Бориса Гройса и каталог выставки «Ненавсегда. 1968–1985». Выбор жюри в этом случае был легко прогнозируем: мода на тексты Гройса как первого и практически единственного теоретика изобразительного искусства 1970–1980-х годов явно прошла, и его идеи воспринимаются все больше как «художественный проект», а каталог нашумевшей выставки в Третьяковке столь же спорен, как и сама экспозиция. Если не больше — выставку разобрали, а тексты остались и вызывают все больше вопросов.

Писательница Наталия Семенова и телеведущий Владимир Познер Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За личный вклад премию получили Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области.

Это тот случай, когда из ничего получается нечто, когда небольшой город оживает волей конкретных людей и стрит-арт обновляет мертвые прежде пространства.

Для того чтобы Выкса выиграла у Москвы (у Марата Гельмана, Максима Боксера, основателя ярмарки Cosmoscow Маргариты Пушкиной, Марианны Сардаровой из фонда содействия развитию современного искусства Ruarts), надо было тому же Гельману много лет верить в свою «культурную революцию». То, что сегодня она может локально твориться не по его воле и не его руками,— лучшая премия этому великому революционеру от современного искусства.

Основатели Фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области Анатолий и Ирина Седых Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Главная номинация премии — «Музей года». В нынешнем сезоне в ней победителем был назван петербургский Манеж. Может быть, это самое спорное решение жюри. Манеж — яркий, успешный у зрителей, с роскошными выставками-аттракционами — слаб одним: его выставки не про идею или науку, а чисто про зрелищность. Подчеркнутая осторожность любого чиха в сторону идеологии, слишком очевидная роль серого кардинала Манежа Семена Михайловского, жутковатая порой конформность и желание сказать что-то, не говоря на самом деле ничего, делают этот выставочный зал яркой оберткой для дорогих игрушек. Для институции, видящей себя звездой на небосклоне современного искусства, свойства не самые лучшие. С другой стороны, награждали именно за яркость. Манеж спорил тут с «Новым Иерусалимом» и Музейным кварталом в Туле. Номинанты явно подобраны по принципу новых и «новых-старых» точек на культурной карте страны. Ну а с этой точки зрения любовь зрителя есть главное достоинство. С этим не поспоришь.