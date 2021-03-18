Курорты созрели для нового лого

В мае этого года будет презентован новый бренд, логотип и брендбук для курортов Краснодарского края. Его разработкой занимается международное агентство Depot. В отличие от старого логотипа, который отражал только лишь пляжную составляющую отдыха в регионе, новый бренд совместит в себе, помимо пляжного отдыха, горнолыжный, аграрный, гастрономический и прочие виды развиваемого в крае туризма. По словам экспертов, новый логотип должен стать «лицом» региона и призван продавать туристические услуги при комплексном бизнес-подходе.



Международное независимое агентство Depot разработает новый логотип для курортов Краснодарского края. Соответствующее соглашение было заключено накануне между разработчиками и региональным министерством курортов, туризма и олимпийского наследия. Документ подписали врио главы министерства Мария Золотухина и управляющий партнер Depot Анна Луканина. Обновленный логотип планируется представить к началу летнего сезона, а именно - презентовать на фестивале внутреннего туризма Russia 8230, который пройдет в Москве с 21 по 23 мая.

«Наша визуальная символика должна соответствовать новым реалиям. Именно эту задачу мы сегодня решаем через ребрендинг. Мы также рассчитываем за счет “перепрошивки” бренда выйти на новые целевые аудитории, увеличить уровень лояльности и укрепить рыночные позиции нашего бренда», – рассказала Мария Золотухина.

По словам Анны Луканиной, перед командой брендингового агентства стоит задача показать, что внутренний туризм в Краснодарском крае соответствует всем мировым стандартам. «Коллеги в регионе проделали грандиозную работу и, уверена, будут продолжать делать так, чтобы сам продукт курортов Краснодарского края был интересен совершенно разным аудиториям. Наша миссия как бренд-разработчиков – найти правильную визуальную метафору и создать понятный широкой целевой аудитории язык бренда», – говорит госпожа Луканина.

«Наша визуальная символика должна соответствовать новым реалиям. Именно эту задачу мы сегодня решаем через ребрендинг.»

Впервые символику курортов Краснодарского края разработали около 20 лет назад. Тогда регион был, прежде всего, пляжным и морским курортом, поэтому в визуализацию туристического продукта заложили именно эту идею. С тех пор регион запустил множество новых туристических продуктов, и старый визуальный стиль не соответствует их содержанию, констатируют в региональном ведомстве.

«Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма. И визуальная символика курортов должна соответствовать новым реалиям», – прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что ребрендинг пройдет в два этапа: на первом создадут платформу бренда и новый логотип, на втором - разработают подробный брендбук курортов Краснодарского края. Это будет документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. Данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом.

«Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм.»

Задача логотипа – узнаваемость и формирование положительного имиджа продукта, считает генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина. В данном случае, по ее словам, логотип должен отражать позиционирование Краснодарского края, как места массового туризма и отдыха. «Пока сложно сказать, насколько он будет отражать местную специфику и станет “лицом” Краснодарского края. Однако в целом это говорит о комплексном бизнес-подходе в “раскрутке” курортов региона. Это абсолютно правильно – бизнес начинается не только с продукта, но и с четкого понимания, для кого он предназначен, как он должен продаваться (а туристические услуги надо уметь продавать), на кого ориентированы отдельные направления и так далее», - говорит эксперт. По словам госпожи Бастрыкиной, логотип должен привлекать внимание, должен четко ассоциироваться с конкретным продуктом, вызывать симпатию и быть узнаваемым, а для развития туристического сектора Краснодарского края такой подход необходим и очень важен.

По словам генерального директора Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, создание нового логотипа и брендбука для курортов Краснодарского края очень важно в условиях закрытых для зарубежного отдыха границ. Таким образом, по мнению эксперта, региональные власти сегодня имеют возможность использовать новейшие рекламные разработки для привлечения на отечественные курорты новых лиц, многие из которых, возможно, раньше даже не рассматривали отдых в пределах родной страны. «С другой стороны, важно правильно подать обновленное лого, эффективно его использовать, вложить в этот процесс необходимые средства. Нужно понять, как обновленный бренд будет использоваться на местах, как будет осуществляться за этим контроль, чтобы разработки были применимы на практике, а не только в рамках их презентаций», - подытожил господин Бурмистров.

Дмитрий Михеенко