Путин и Жапаров запустили работу Таласского золоторудного комбината в Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе Таласского золоторудного комбината на киргизском месторождении Джеруй, сообщается на сайте Кремля. Господин Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи. Также в церемонии запуска приняли участие глава группы «Альянс» Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.

«Совместное открытие золоторудного комбината свидетельствует о тесном партнерстве и динамично развивающихся отношениях между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Уверен, что успешная реализация проекта "Джеруй" даст мощный импульс развитию инвестиционного потенциала страны»,— сказал Садыр Жапаров во время церемонии.

Владимир Путин заявил, что запуск и работа комбината не принесут существенных доходов в казну республики, Киргизия будет получать налоговые платежи на сумму до $70 млн в год. Он поблагодарил за слаженную и эффективную работу российских и киргизских соучредителей и инвесторов Таласского золоторудного комбината, сотрудников предприятия, а также инженеров и рабочих.