Украинская техника не прошла через границу

Суд приграничного с Украиной района Воронежской области вынес с начала года второй приговор за незаконное пересечение границы гражданами соседнего государства. 33-летний мужчина получил год колонии за то, что пешком перешел закрытую на тот момент границу с двумя приборами ночного видения. Он хотел продать их россиянину за 24 тыс. руб. По данным “Ъ”, осужденный не будет обжаловать приговор. В последние годы местные суды выносят все более суровые наказания по подобным уголовным делам.

Кантемировский райсуд Воронежской области признал 33-летнего гражданина Украины Владимира Кравцова виновным в контрабанде военной техники через границу с Россией (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Как сообщили “Ъ” в пресс-службе УФСБ России по Воронежской области, ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Как установлено в суде, в конце сентября Кравцов в ходе переписки с неустановленным лицом из России договорился о продаже двух приборов ночного видения. За каждый из них житель Украины планировал получить по 12 тыс. руб. Такие устройства являются военной техникой, их транспортировка через границы государств регламентируется специальным порядком. Однако Владимир Кравцов нарушил его, перебравшись на территорию соседнего государства вне установленных пунктов пропуска, не работавших на тот момент из-за карантинных ограничений.

Мужчина пересек границу пешком, следовав из села Никольское Меловского района Луганской области в село Колещатовка Кантемировского района. На территории Воронежской области его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России. В ходе досмотра у него изъяли приборы ночного видения. После задержания региональное управление ведомства возбудило против мужчины уголовное дело, и он был отправлен под стражу.

Адвокат осужденного Дмитрий Жигалкин сказал “Ъ”, что его доверитель согласен с решением суда и не будет подавать на него апелляционную жалобу.

Источник “Ъ”, знакомый с материалами дела, назвал такое решение очевидным: «Апелляция по таким делам — лотерея, особенно с учетом выносящихся в последнее время приговоров».

«За последние годы было несколько решений по подобным делам: два года назад два украинца получили по три месяца, в прошлом году еще двое — по шесть месяцев, а в начале этого года две женщины — уже по девять месяцев,— сказал собеседник “Ъ”.— Контроль ужесточается, и есть вероятность, что при обжаловании прокуратура будет требовать более серьезного наказания».

Как выяснил “Ъ”, в январе Кантемировский райсуд действительно приговорил двух гражданок Украины Светлану Резниченко и Дарью Шабанову к девяти месяцам колонии за незаконное пересечение границы в августе прошлого года (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Женщины пытались попасть в Россию на работу к фермеру из Россошанского района, которому требовались специалисты по прививке саженцев.

По словам источников “Ъ” в правоохранительных органах, люди c Украины на протяжении десятилетий приезжают на работу в районы Воронежской области, однако в последнее время «взаимовыгодное сотрудничество» осложнили коронавирусные ограничения, из-за которых граница закрылась.

Свою помощь фермеру предложил некий мужчина, который через своего знакомого пообещал обеспечить доставку гражданок Украины, уже работавших в России ранее.

Всего планировалось привезти шесть женщин, за приезд каждой работодатель платил по 5 тыс. руб.

Перевозчик встретился с работницами в поселке Марковка Луганской области, откуда привез их к границе, предварительно забрав заграничные паспорта. Женщины пересекли границу пешком, направляясь к ожидавшему их автомобилю, в котором находились сотрудники ФСБ. По данным “Ъ”, четыре работницы имели при себе национальные паспорта и были лишь оштрафованы, а Резниченко и Шабанову задержали без каких-либо документов и заключили в СИЗО. Нахождение под стражей с августа суд зачел им в срок отбывания наказания. По данным “Ъ”, недавно они вышли на свободу и вернулись на родину.

Сергей Толмачев, Воронеж