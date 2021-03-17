В Петербурге до конца года планируют ввести 12 долгостроев

В текущем году в Петербурге планируется завершить 12 проблемных жилых объектов. Среди них — корпуса в жилых комплексах на территории Пушкинского, Московского, Кировского и Выборгского районов города.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по строительству Смольного, ввести планируется комплексы «Славянский-2», «Панорамы Залива», «Светлый мир "Жизнь"», «Три Апельсина», «Морской конек», «На Заречной», «Новая Скандинавия», «Знание», «Ломоносов», «Парнас» и «Вариант». В будущем году планируется ввести еще четыре проблемных ЖК. Согласно данным Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) в Петербурге насчитывается 28 таких жилых недостроев.