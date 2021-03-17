Британским рецидивистам наденут GPS-трекеры

Министерство юстиции Великобритании запускает пилотный проект по профилактике преступлений, в рамках которого освобождающимся из мест заключения ворам, грабителям и взломщикам, ранее неоднократно привлекавшимся к ответственности, будут надевать GPS-трекер на срок до 12 месяцев. В рамках первого этапа пилотной программы, который начнется 12 апреля и продлится полгода, GPS-трекеры будут надеты примерно 250 людям, которые отсидели в тюрьме год или более.

Как отмечают в министерстве, наличие трекера позволит круглосуточно следить за передвижениями освободившихся воров, грабителей и взломщиков. Расследуя кражи, грабежи и взломы, полиция сможет проверять, не находился ли носитель определенного трекера в непосредственной близости от места преступления. По мнению министерства, эта мера станет дополнительным источником информации для полиции, учитывая, что более половины осужденных за кражи и грабежи вновь идут на преступление в течение года после освобождения и почти в 80% дел не находятся подозреваемые. Между тем, по данным Министерства юстиции, подобные преступления обходятся британским налогоплательщикам в £4,8 млрд ежегодно.

Алена Миклашевская