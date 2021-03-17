В Москве прошла церемония вручения премии The Art Newspaper Russia

16 марта состоялась церемония вручения IX ежегодной премии The Art Newspaper Russia — одно из самых ожидаемых событий в мире искусства, знак признательности за выдающиеся достижения в этой области. В Манеже были объявлены лауреаты в номинациях «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад» за 2020 год.

Церемонию открыли издатель газеты и учредитель премии The Art Newspaper Russia Инна Баженова (украшения Mercury) и главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова. Гостями церемонии стали Ксения Раппопорт (серьги Mercury), Виктория Толстоганова (украшения Mercury), Василий Церетели, Зельфира Трегулова, Александр Кибовский, Миранда Мирианашвили, Тереза Мавика, Маргарита Пушкина, Айдан Салахова, Владимир Познер, Михаил Зыгарь, Марина Лошак, Ольга Свиблова, Полина Аскери, Алексей Левыкин, Гор Нахапетян, Мисс Россия-2019 Алина Санько и многие другие.

Фото: Mercury

В театрализованных номерах режиссеры Алексей Агранович и Кирилл Преображенский и сценограф Анна Наумова создали пять перформансов, каждый из которых посвящен конкретному лауреату, так что их достижения складываются в единую картину. Главный образ шоу — корабль, метафора современного мира и невзгод, переживания потрясений, с которыми мир столкнулся во время пандемии. Он также символ культуры: культурным багажом заполнен его трюм, а в машинном отделении двигателем стало современное искусство. Заблудившийся в тумане фантомных воспоминаний корабль ищет свою пристань, своего зрителя, без которого искусства не существует. Такие мощные эмоции потребовали симфонического формата перформансов, в диапазоне от классики до советской песни и ремейков современных шлягеров.

Александр Кибовский Фото: Mercury

После церемонии лауреаты, партнеры и близкие друзья The Art Newspaper Russia переместились в ресторан Cristal Room Baccarat на Никольской, где вечер продолжился торжественным ужином от шеф-повара Мишеля Ленца и концертом. Итоги премии, впечатления от представления допоздна обсуждали Владимир Познер, Милена Орлова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Марина Лошак, Айдан Салахова, Миранда Мирианашвили, Ольга Свиблова, Валерия Роднянская, Ян Яновский и другие.

Генеральным партнером премии The Art Newspaper Russia в этом году снова стала ювелирная компания Mercury. Многолетнее стратегическое сотрудничество компании с главной газетой об искусстве продолжает традицию поддержки самых значимых культурных событий, в числе которых кинопремия «Золотой орел», кинофестивали «Кинотавр» и ММКФ, конкурс «Мисс Россия», концерты, фестивали и балетные премьеры.