Площадку у самарской Фабрики-кухни благоустроят за 149 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, готового выполнить комплексное благоустройство возле Фабрики-кухни завода им. Масленникова в Самаре. Стартовая цена контракта составляет более 149,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Прием заявок на торги завершится утром 24 марта. Электронный аукцион проведут 25 марта.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит свалить старые деревья, обустроить парковку и проезжую часть. Кроме того, он должен будет отремонтировать тротуары, обустроить лестницы, люки и смонтировать забор. Соседнюю с Фабрикой-кухней площадку также обустроят.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова (обанкротился) в стиле конструктивизма построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас Фабрика-кухня находится в стадии реставрации, после которой в здании расположится филиал Государственной Третьяковской галереи.

Георгий Портнов