В Астрахани сотрудники ДПС подозреваются в служебном подлоге при оформлении ДТП

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении действующего и бывшего сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, должностные преступления инспекторов ДПС вскрылись в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся инсценировкой ДТП с целью незаконного получения страховых выплат. К составлению фиктивных административных материалов о якобы имевших место столкновениях машин, предположительно, оказались причастны сотрудники роты по оформлению ДТП.

Следствием устанавливаются все эпизоды преступной деятельности должностных лиц.

Мария Шахрай