Что в смайлике тебе моем?

Использование удаленно работающими сотрудниками эмодзи в переписке способно подсказать работодателю, как настроены работники, насколько они удовлетворены и не собираются ли уходить. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами университетов США и Китая.

Режим удаленной работы в условиях пандемии COVID-19 позволил снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Однако в то время как на эффективности работы удаленка практически не сказалась, работодателям стало намного сложнее отслеживать настрой сотрудников, их психологическое состояние, степень удовлетворенности работой и тому подобные моменты.

Ученые университетов Мичигана, Мэриленда и Пекинского университета попытались найти методы, которые бы помогли работодателям устранить этот пробел. Их исследование «Эмодзи предсказывают уход удаленных сотрудников: эмпирическое исследование использования эмодзи на GitHub» опубликовано в электронном архиве arXiv.

«Удаленная работа затрудняет отслеживание эмоций и состояния психического здоровья сотрудников, а это создает серьезные проблемы в условиях пандемии,— прокомментировала исследование порталу TechXplore одна из его авторов Сюань Люй.—

Мы заметили, что, несмотря на сокращение личного общения, работающие удаленно люди часто используют в рабочей переписке эмодзи. И вот как раз эти эмодзи и могут быть использованы в качестве эффективных сенсоров эмоций».

Исследование проводилось с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на основе анализа переписки пользователей веб-сервиса по совместной разработке и хранению кода GitHub, который фактически является социальной сетью для разработчиков. Авторы проанализировали 63 млн постов, опубликованных в GitHub примерно 10 млн человек за 2018 год. Анализ показал, что в 5,53% постов был хотя бы один смайлик. Чтобы понять, насколько высока эта доля, исследователи сделали рандомную выборку 8 млрд публикаций в Twitter за 2018 год и установили, что хотя бы один смайлик был в 17,98% твитов. Такое отличие закономерно, учитывая, что в GitHub идет переписка, связанная с работой, а не с личной и другими сферами жизни.

Соответственно и выбор эмодзи в GitHub и Twitter отличался. В Twitter в десятку популярных изображений входят улыбающиеся, хохочущие, плачущие смайлики, сердечки всех цветов, звездочки, а в GitHub эмодзи преимущественно отражают этапы рабочего процесса. Поэтому самые распространенные там эмодзи — взлетающая ракета, стрелки, галочки и т. п.

Исследователи установили связь между эмодзи в постах и целым рядом поведенческих моделей авторов постов. Как оказалось, по тому, как и какие эмодзи использует человек, можно определить не только уровень его активности, тип выполняемой им работы, стиль общения, но и умение управлять рабочим временем, и даже спрогнозировать вероятность ухода человека с платформы GitHub.

В частности, выяснилось, что разработчики, которые используют эмодзи в своих постах, уходят с GitHub гораздо реже, чем те, которые обходятся без смайликов.

Так, в 2019 году с GitHub ушли 49,2% разработчиков, которые на протяжении 2018 года не использовали в рабочей переписке эмодзи, и 13% тех, кто использовал.

Как считают авторы исследования, его выводы применимы и к другим работающим удаленно людям. Ученые ожидают, что обнаруженная ими закономерность повлечет за собой разработку программ, которые смогут оценивать удовлетворенность работников по использованию ими эмодзи, смогут выявлять признаки тревожности или депрессии у сотрудников, чтобы можно было вовремя предложить им помощь. И ученые считают, что с помощью ИИ работодатели смогут с довольно высокой точностью прогнозировать уход работников и своевременно предпринимать меры для предотвращения ухода ценных сотрудников.

Алена Миклашевская