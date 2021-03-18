«Лесной бизнес высоких переделов за низкоуглеродное развитие»

Директор по экологии Segezha Group (входит в АФК «Система») Вячеслав Мутьев о долгосрочной стратегии компании по обеспечению экологической безопасности и тактике ее реализации в контексте российской и мировой повестки в области устойчивого развития.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group строит бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности. Сегодня более 80% арендуемых компанией лесов сертифицировано по стандартам добровольной международной лесной сертификации.

Компания занимает третье место в мире по выпуску коричневой мешочной бумаги, пятое — по выпуску большеформатной березовой фанеры и второе место в Европе — по производству бумажных мешков. 70% выручки является экспортной, продукция экспортируется более чем в 100 стран мира. Специализируясь на высоком переделе сырья, Segezha Group вносит значимый вклад в развитие импортозамещения продукции ЛПК с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке России.

Холдинг внимательно отслеживает изменения в международной и российской экологической повестке. Вступление в силу в России Парижского соглашения по климату 6 ноября 2019 года, принятие нацпроекта «Экология» и практическая реализация планов углеродного регулирования ведущих мировых экономик, естественно, оказались в радиусе пристального внимания руководства. С целью оперативно и гибко реагировать на динамичные экологические тренды была усилена соответствующая организационная структура внутри компании. Курирует экологическую тематику сам президент холдинга.

Изменения коснулись не только структуры. В начале 2021 года знаковыми для Segezha Group стали разработка и принятие долгосрочной Стратегии по обеспечению экологической безопасности на 2021–2025 годы. Ее цели — декарбонизация производства и минимизация другого антропогенного воздействия на окружающую среду. Компания начала системно приводить показатели работы своих предприятий в соответствие с положениями Парижского соглашения по климату.

Совокупные инвестиции холдинга в реализацию этой Стратегии только в 2021 году составят около 1,3 млрд руб., они складываются из целого ряда показателей и в первую очередь направлены на снижение нагрузки на воду, воздух и сокращение отходов путем модернизации и реконструкции производств, перевода их на наилучшие доступные технологии. Среди ключевых — экологические программы Сегежского ЦБК, Вятского фанерного комбината, Сокольского ЦБК, Сокольского ДОК, Лесосибирского ЛДК №1, Онежского ЛДК.

Самые значительные работы предстоит выполнить на Сегежском ЦБК. Известно, что львиная доля выбросов парниковых газов лесопромышленных компаний приходится на выпуск бумаги. Запланированный комплекс мер в 2021–2025 годах позволит сократить выбросы парниковых газов на 30%. Введение в строй современного оборудования даст возможность отказаться от устаревших технологий, производящих около 69% всех выбросов комбината в атмосферу.

На своих новых производственных мощностях Segezha Group применяет передовые экологические разработки и технологии, позволяющие максимально реализовать концепцию замкнутого цикла. Это относится к открытому в феврале в Соколе Вологодской области заводу Sokol CLT (инвестиции около 3 млрд руб.), готовящейся там же модернизации кластера бумажного производства (инвестиции более 11 млрд руб.), к строящемуся в Галиче Костромской области фанерному комбинату (инвестиции свыше 12 млрд руб.).

Segezha Group продолжает расширять и обязательства по добровольной международной сертификации. Налаживается взаимодействие с независимым европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe по деятельности в сфере ESG, а также с международной некоммерческой организацией Carbon Disclosure Project по выбросам парниковых газов.