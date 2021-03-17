Нижегородская область вошла в топ регионов по числу доступных вакансий

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по числу доступных вакансий, соощбили в Роструде. В регионе, по данным портала ведомства «Работа в России», открыто около 47 тыс. вакансий.

«Наибольшее число вакансий разместили работодатели Москвы (137 тыс.), Московской области (68 тыс.) и Красноярского края (65 тыс.). Замыкают пятерку лидеров по числу вакансий Приморский край (60 тыс.) и Ростовская область (52 тыс.)», – цитирует заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева «РИА Новости». Места с шестого по восьмое делят Нижегородская, Амурская области и Татарстан. Последние две строчки занимают Краснодарский край (44 тыс.) и Санкт-Петербург (38 тыс.).

По данным управления по труду и занятости населения Нижегородской области, на 17 марта в регионе доступно более 51 тыс. вакансий. В качестве безработных зарегистрированы более 27,1 тыс. граждан, таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,55% (+1,15 пп к уровню 2020 года), а коэффициент напряженности — 0,6 претендента на вакансию.