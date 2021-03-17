Дмитрий Пумпянский направил 1 млн рублей в фонд развития УрФУ

Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский направил 1 млн руб. от полученной им в этом году Демидовской премии в эндаумент-фонд Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, господин Пумпянский получил премию в номинации «Новые технологии». Общенациональная награда в области науки и премия в размере 1 млн руб. присуждается ежегодно по итогам голосования представителей российского научного сообщества. Премия формируется за счет средств бюджета Свердловской области и добровольных пожертвований членов попечительского совета. Президентом научного Демидовского фонда является Евгений Куйвашев.

Эндаумент-фонд УрФУ создан в 2012 году. Принцип работы фонда: благотворители жертвуют средства на цели развития университета, формируя целевой капитал. Благотворитель может выбрать цель, которую будут поддерживать его средства, и потом контролировать целевое назначение. Капитал передается в доверительное управление для инвестирования, что обеспечивает его постоянный прирост. Доход, полученный за счет управления капиталом, направляется на поддержку проектов студентов и сотрудников вуза. При этом сам целевой капитал неприкосновенен.