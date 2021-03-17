2,2 процента составил спад промпроизводства США в феврале, в том числе промышленный выпуск сократился на 3,1% (в автопроме — на 8,3%), в добыче — на 5,4%, в коммунальном секторе вырос на 7,4%. Неожиданное снижение показателя связано в первую очередь с последствиями штормов во второй половине месяца — ранее, в январе, объем выпуска вернулся к уровню до пандемии, однако в некоторых отраслях, как в авиапроме, наблюдается существенное отставание (минус 15% за год), отмечают в Capital Economics. Напомним, в США на прошлой неделе принята новая программа стимулирования экономики на $1,9 трлн, по оценкам экспертов, она может разогнать рост экономики до 6,5%, выше прогноза той же ФРС (4,2%).