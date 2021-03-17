17 марта, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Госаудиторы подстроились под кризис

Счетная палата подвела итоги 2020 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

Произошедшее в 2020 году смещение приоритетов властей на антикризисные меры и на обновление нацпроектов отразилось и на итогах работы Счетной палаты (СП). В свежем годовом отчете госаудиторы не проводят мониторинга реализации нацпроектов, отмечая лишь их отдельные итоги и проблемы исполнения на фоне общих сложностей стратегического планирования. Впрочем, анализ исполнения нацпроектов назван в числе приоритетов уже на этот год. Провести такую работу после того, как нацпроекты обновились, а часть их финансирования была переброшена на меры поддержки экономики и населения, видимо, будет непросто.


Счетная палата подготовила сводный отчет за 2020 год — это объемный документ, который планируется представить Госдуме 7 апреля. В отчете госаудиторы обобщили результаты своих проверок, охватившие основные сферы проведения государственной политики — от исполнения бюджета и госпрограмм до культуры. По содержанию этот документ несколько отличается от годовых отчетов последних лет — после «коронакризисного» года, когда фокус госполитики сместился с реализации национальных проектов на поддержку экономики и населения, сводного и системного анализа реализации нацпроектов госаудиторы не приводят.

Многие из замечаний госаудиторов стали уже традиционными — в частности, из года в год СП констатирует отсутствие существенных улучшений по части незавершенного строительства, а также значительное количество нарушений в сфере госзакупок. Вновь госаудиторы поднимают вопрос и о несогласованности государственных планов, указывая, что 31 из 45 госпрограмм в той или иной степени не соответствует документам стратегического планирования.

Эта претензия конкретизирована на примере анализа реализации нацпроекта «Производительность труда». Помимо высказывания общих замечаний об отсутствии комплексной политики в этой сфере и несогласованности нацпроекта с документами стратегического планирования СП отмечает, что он не стал инструментом координации мер, оказывающих влияние на повышение производительности труда. Целевые показатели нацпроекта по большей части носят административный характер и не отражают реального эффекта от его реализации (например, количество привлеченных к программе предприятий).

Отметила СП и точечные проблемы при реализации отдельных нацпроектов — хроническую недофинансированность системы образования, оставшуюся и в бюджете на 2021–2023 годы, а также недостаточный объем финансирования нацпроекта «Наука» (хотя госаудиторы отмечают положительные итоги его реализации) при значительном запланированном объеме внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. По нацпроекту «Здравоохранение» отмечается недостижение в 2020 году плановых показателей на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса и снижения доступности плановой медицинской помощи — в отчете говорится о недостаточных темпах роста продолжительности жизни, что влечет за собой риски недостижения соответствующей национальной цели к 2030 году.

Отметим, что изменения в госполитике в 2020 году не могли не отразиться на работе самой Счетной палаты. Госаудиторы среди приоритетных направлений работы на этот год анонсировали анализ эффективности антикризисных мер и способов соцподдержки граждан в рамках борьбы с последствиями пандемии. Кроме того, Счетная палата объявила о проведении масштабных проверок реализации нацпроектов как на федеральном, так и региональном уровнях. С учетом несколько смазанных «коронакризисом» результатов 2020 года, когда часть средств нацпроектов была перенаправлена на финансирование антикризисных пакетов (а сами нацпроекты при этом обновились), проведение такого анализа может усложниться.

Евгения Крючкова


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя