Госаудиторы подстроились под кризис

Произошедшее в 2020 году смещение приоритетов властей на антикризисные меры и на обновление нацпроектов отразилось и на итогах работы Счетной палаты (СП). В свежем годовом отчете госаудиторы не проводят мониторинга реализации нацпроектов, отмечая лишь их отдельные итоги и проблемы исполнения на фоне общих сложностей стратегического планирования. Впрочем, анализ исполнения нацпроектов назван в числе приоритетов уже на этот год. Провести такую работу после того, как нацпроекты обновились, а часть их финансирования была переброшена на меры поддержки экономики и населения, видимо, будет непросто.

Счетная палата подготовила сводный отчет за 2020 год — это объемный документ, который планируется представить Госдуме 7 апреля. В отчете госаудиторы обобщили результаты своих проверок, охватившие основные сферы проведения государственной политики — от исполнения бюджета и госпрограмм до культуры. По содержанию этот документ несколько отличается от годовых отчетов последних лет — после «коронакризисного» года, когда фокус госполитики сместился с реализации национальных проектов на поддержку экономики и населения, сводного и системного анализа реализации нацпроектов госаудиторы не приводят.

Многие из замечаний госаудиторов стали уже традиционными — в частности, из года в год СП констатирует отсутствие существенных улучшений по части незавершенного строительства, а также значительное количество нарушений в сфере госзакупок. Вновь госаудиторы поднимают вопрос и о несогласованности государственных планов, указывая, что 31 из 45 госпрограмм в той или иной степени не соответствует документам стратегического планирования.

Эта претензия конкретизирована на примере анализа реализации нацпроекта «Производительность труда». Помимо высказывания общих замечаний об отсутствии комплексной политики в этой сфере и несогласованности нацпроекта с документами стратегического планирования СП отмечает, что он не стал инструментом координации мер, оказывающих влияние на повышение производительности труда. Целевые показатели нацпроекта по большей части носят административный характер и не отражают реального эффекта от его реализации (например, количество привлеченных к программе предприятий).

Отметила СП и точечные проблемы при реализации отдельных нацпроектов — хроническую недофинансированность системы образования, оставшуюся и в бюджете на 2021–2023 годы, а также недостаточный объем финансирования нацпроекта «Наука» (хотя госаудиторы отмечают положительные итоги его реализации) при значительном запланированном объеме внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. По нацпроекту «Здравоохранение» отмечается недостижение в 2020 году плановых показателей на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса и снижения доступности плановой медицинской помощи — в отчете говорится о недостаточных темпах роста продолжительности жизни, что влечет за собой риски недостижения соответствующей национальной цели к 2030 году.

Отметим, что изменения в госполитике в 2020 году не могли не отразиться на работе самой Счетной палаты. Госаудиторы среди приоритетных направлений работы на этот год анонсировали анализ эффективности антикризисных мер и способов соцподдержки граждан в рамках борьбы с последствиями пандемии. Кроме того, Счетная палата объявила о проведении масштабных проверок реализации нацпроектов как на федеральном, так и региональном уровнях. С учетом несколько смазанных «коронакризисом» результатов 2020 года, когда часть средств нацпроектов была перенаправлена на финансирование антикризисных пакетов (а сами нацпроекты при этом обновились), проведение такого анализа может усложниться.

Евгения Крючкова